San Fernando pone a su Semana Santa "ese rostro que nos sabemos de memoria"

San Fernando ha puesto rostro a su próxima Semana Semana. Y esa imagen de la Pasión no podía ser otra que la de Jesús Nazareno, cuyas veneradas facciones –esas a las que han rezado generaciones y generaciones de isleños durante más de dos siglos y medio– emergen en la original composición de la santa faz que ha pintado Alfredo Martínez Pérez para anunciar ese Domingo de Ramos que el calendario ha empezado ya a acercarnos, todavía sin la premura de la Cuaresma, desde ese mismo momento en el que se ha descubierto en el centro de congresos el cartel ‘oficial’, el que edita cada año el Consejo de Hermandades y Cofradías con el Ayuntamiento.

La Semana Santa –esa Semana Santa de toda la vida, esa de tradiciones tan reconocibles como lo son para cualquier isleño los bellos rasgos de Jesús Nazareno– se nos ofrece de manera explícita y en toda su esencia como el paño de la Verónica en una suerte de 'cartel dentro del cartel' que tiene la gran virtud pictórica de mirarte... e implicarte, porque ese sudario con el rostro de Jesús Nazareno que dibuja Alfredo Martínez –el rostro de la Pasión isleña– se tiende también al espectador cual ofrenda, como ese tiempo de espera que ahora da comienzo.

Una original 'santa faz' con Jesús Nazareno ilustra el cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026 / Miguel Gómez

La verdadera imagen –vera icono, que es lo que significa el nombre de Verónica en latín– tiene así en La Isla un solo rostro posible, que es el de su Semana Santa. Y, sin duda, esa composición que sustenta la narrativa del cartel, viene a ser lo más acertado de una obra monocromática realizada a partir de un dibujo a grafito que se presenta revestida de aparente sencillez pero que encierra en realidad una gran complejidad.

Sobre ello, precisamente, ahondó Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz y hermano de la Vera Cruz, quien anoche tuvo el cometido de ponerle las palabras al cartel "que tiene una característica principal, que es su espiritualidad". Y como buen periodista nos dio también el titular que acompaña a la obra que Alfredo Martínez ha hecho para la Semana Santa isleña: De la compasión a la fe. La compasión que representa esa figura secundaria de la Pasión y del misterio de la Misericordia y la fe, a la que si hay que ponerle cara uno enseguida se da cuenta que no puede ser sino "ese rostro que aquí en La Isla nos sabemos de memoria, porque es el mismo que desde un lateral de la Iglesia Mayor viene marcando el latido cofrade de esta ciudad desde siempre".

Francisco Sánchez Zambrano, durante la presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026 / Miguel Gómez

El cartel, apuntó Sánchez Zambrano, "supone innovar desde la tradición, supone ensamblar lo secundario con lo principal y es mirar desde muy cerca a La Isla". Eso y muchas cosas más, claro. Esos "pliegues" del paño de la Verónica que el presentador fue señalando con habilidad en ese original y desenfadado recorrido que hizo desde el atril a partir del diálogo entre los capirotes que guarda en su casa –el suyo y el de su hija– y que en más de una ocasión hizo sonreír al auditorio. Pero, al igual que la aparente sencillez del cartel, ese tono ameno y a veces guasón escondía reflexiones mucho más hondas sobre la Semana Santa y ese torbellino de emociones que desencadena cuando uno participa de ella: sobre lo que significa vestirse año tras año desde hace más de cuatro décadas con la túnica de tu hermandad, coger el cirio y recorrer en silencio las calles de la ciudad, pasar por esos sitios que duelen, recordar a esas personas que tanto quisimos en vida y seguimos queriendo y añorando aunque ya no estén con nosotros, reflexionar sobre lo vivido, dar las gracias al cielo por tantas cosas, pedir salud... Y al final llegar a la única conclusión posible: "Qué suerte tan inmensa y qué bonito es tener fe".

Aunque el presentador -después de que se descubriera el cartel- se detuvo también especialmente en la figura de la Verónica, que en la obra asume un papel clave. Evocó así "ese encuentro terrible pero mágico a la vez" para destacar su valentía al compadecerse de Jesús en el camino al Calvario y señalar la ternura, la compasión y el cariño que representa este pasaje de la Pasión para afirmar con rotundidad que "decir Verónica es decir mujer... y punto".

Aspecto que presentaba el centro de congresos durante la celebración del acto de presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando / Miguel Gómez

E hizo hincapié en esos "homenajes implícitos" que encierra el cartel, como el que se hace a la labor social de las hermandades al ensalzar en el lienzo a la Verónica. O ese otro que acertadamente brinda a todos esos personajes secundarios de la Semana Santa. A esas imágenes que acompañan a los titulares de las hermandades en esas magníficas puestas en escena y que nunca salen en los carteles, sí. Pero también a todos los secundarios de carne y hueso, esos que afortunadamente abundan en las cofradías y siempre están para todo, cuya labor nunca está lo suficientemente reconocida.

Hasta habló el periodista isleño de los jóvenes para pactar con ellos "que nos dejen su alegría". Así fue el relato sincero que brindó un presentador bastante atípico –en esto de las cofradías, para unos el hermano de Malole y, para otros, el padre de Elena, del Huerto– que desde un principio confesó que no sabía si debía considerarse cofrade o no, que solo reconocía cinco marchas y que rara vez estuvo en un acto de Cuaresma.

Cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026 / Obra de Alfredo Martínez Pérez

Eso sí, Paco Sánchez Zambrano, que recordó también con cariño en su intervención a Pepe Moreno Fraile y a Daniel Nieto, no pudo evitar reconocer en este acto que que viene a inaugurar el año cofrade "esa necesidad" de encontrarse con su barrio y consigo mismo en ese momento único del Miércoles Santo "en el que este aprendiz de cofrade le encuentra a todo esto su sentido". Y puede que no haya nada más cofrade que eso.

La presentación del cartel contó también con una breve intervención del autor, que dio las claves del cartel. También tomaron la palabra el presidente del Consejo, Eduardo Coto; el arcipreste de la ciudad, Francisco Jesús Núñez Pérez; y la alaldesa, Patricia Cavada, que se encargó de cerrar el acto.