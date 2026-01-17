La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes

Una obra de Alfredo Martínez Pérez, que brinda una original composición de la santa faz con el rostro de Jesús Nazareno, ilustra el cartel que anuncia ya la Semana Santa de San Fernando 2026. La obra ha sido presentada en el centro de congresos por el periodista Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz.