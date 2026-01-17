Preliminares COAC 2026
Orden de actuación de la séptima sesión de este sábado
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez

La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes

San Fernando pone a su Semana Santa "ese rostro que nos sabemos de memoria"

Miguel Gómez

San Fernando, 17 de enero 2026 - 01:00

Una obra de Alfredo Martínez Pérez, que brinda una original composición de la santa faz con el rostro de Jesús Nazareno, ilustra el cartel que anuncia ya la Semana Santa de San Fernando 2026. La obra ha sido presentada en el centro de congresos por el periodista Francisco Sánchez Zambrano, subdirector de Diario de Cádiz.

La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
1/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
2/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
3/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
4/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
5/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
6/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
7/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
8/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
9/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
10/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
11/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
12/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
13/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
14/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
15/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
16/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
17/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
18/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
19/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
20/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes
21/24 La presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando, en imágenes / Miguel Gómez
Presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026
22/24 Presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026 / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
Presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026
23/24 Presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026 / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)
Presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026
24/24 Presentación del cartel de la Semana Santa de San Fernando 2026 / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

También te puede interesar

Lo último

stats