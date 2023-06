La oposición critica los nuevos sueldos del gobierno de San Fernando y la "excesiva" delegación de competencias

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de San Fernando han criticado los nuevos sueldos que cobrarán la alcaldesa y los concejales del gobierno municipal, cuyas retribuciones se suben en este mandato un 9% respecto a los cuatro años anteriores. Tanto Andalucía por Sí (AxSí) como Vox cuestionan además la delegación de competencias del Pleno a la junta de gobierno local decidida por el equipo de gobierno que consideran "excesiva".

Desde el gobierno se defiende la subida de retribuciones que replica la ejecutada con los funcionarios municipales en el último mandato. Además el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, que se ha mantenido en esta sesión extraordinaria del nuevo mandato como portavoz del gobierno, rechaza las quejas por la derivación de competencias a la junta de gobierno local que "entra dentro de lo que permite la normativa" y que responden a "una intención de agilizar el proceso administrativo" dado que la junta reproduce la mayoría del Pleno.

También para apostar por la agilidad las comisiones informativas se reducen a tres: de desarrollo urbano sostenible, de desarrollo económico y de la administración, la ciudadanía y desarrollo social, además de la especial de cuentas. Se eliminan así composición de comisiones que luego se quedan vacías de contenido y "solo generan actividad burocrática innecesaria".

De Alba tacha de "poco sensible" la subida de sueldos aprobada

Desde el Partido Popular (PP) se trata la subida del 9% de las retribuciones de los concejales y la alcaldesa con "preocupación". "Nos parece una subida bastante alta", apunta la portavoz, María José de Alba, que rechaza el argumento del gobierno de que se sigue la línea histórica, "pero la última subida anterior fue del 4%". "Está más cerca del 10 que de esa cifra. Y entiéndanme: concejales y alcaldesa deben estar retribuidos según sus responsabilidades. Pero no es oportuno", explica. El porcentaje es "poco sensible" con la situación de la ciudad, que arrastra las consecuencias de la pandemia, que vive la crisis económica, con muchos ciudadanos en situación "desesperada" de no llegar a fin de mes, plantea. "Es insensible", insiste.

Desde el Ayuntamiento hay que mostrar "solidaridad" y "empatía" con la ciudad, hay falta de "conexión" con las necesidades de los ciudadanos de San Fernando, a su juicio. "Se dice que es una necesidad de reequilibrar sueldos con los funcionarios, pero es una desconexión de la propia realidad", abunda. "Somos la oposición y decimos lo que pensamos", deja claro. Este dinero viene de los impuestos de los isleños y en su representación, expone De Alba, la formación debe ofrecer su visión al respecto y "no mantenernos en silencio". "Debemos alzar la voz en defensa de los ciudadanos, y de todos los que lo están pasando mal", deja claro tras la reacción municipal a su posicionamiento.

Los populares han pedido que se reconsiderara la decisión y no se aplicara la subida de retribuciones decididas por el gobierno municipal. "Pedimos, además, que no se ataque la postura de la oposición", finaliza.

"Que tengan mayoría no significa que la oposición se vaya a casa", aclara Vox

El portavoz de Vox, Carlos Zambrano, reconoce la "libertad discrecional" del gobierno de organizar las áreas políticas y de gestión del gobierno. Pide eso sí, dado que también se va a proceder a una redistribución de espacios, un directorio que sirva a la ciudadanía para conocer a qué sede acudir. Desde el gobierno, el concejal de Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, ha tomado nota.

Sin embargo, ha sido muy crítico con las cuestiones de la delegación de competencias del Pleno en la junta de gobierno local y sobre las retribuciones. "No compartimos la propuesta. En el mandato pasado la decisión se tomó en el pleno de octubre de 2019, cuando ya habían captado a los concejales de Ciudadanos que se unieron al gobierno y contaban con la mayoría absoluta", apunta sobre la delegación de competencias. Aunque está prevista en la ley, Zambrano apunta a que se trata de cuestiones que la normativa atribuye al Pleno. "Se hace un abuso", se queja, para insistir en que se aleja de lo "razonable". "La mayoría absoluta da poder importante, pero también responsabilidad, lo que incluye dejar participar al resto de concejales en una serie de materias como las contrataciones", advierte.

"Que tengan mayoría no significa que la oposición se vaya a casa y les dejen aquí solos en la junta de gobierno y en el pleno. Nosotros también representamos a la ciudadanía", apunta el portavoz de Vox. Por eso, deja claro que al igual que los ciudadanos consideran "excesivos" los sueldos planteados, que ya lo eran a su juicio hace cuatro años.

Para Zambrano se pierde oportunidad de ahorrar recursos públicos aprovechando la reducción del número de grupos municipales. "Sin embargo, se ha aumentado las asignaciones por concejal para los grupos políticos. Esa subida se ha hecho con un criterio que beneficia al grupo mayoritario, el PSOE, también el PP", expone. Eso redunda en la capacidad de márketing político que después tienen las formaciones cuando llega una campaña electoral, a su juicio.

Hay un cambio de criterio, señala, respecto a las liberaciones totales o parciales. Hace cuatro años con tres concejales AxSí tuvo una liberación completa mientras que ahora a Vox con los mismos concejales solo se le concede una parcial. "No nos parece mal, porque entendemos que con esta liberación parcial un portavoz de grupo está más que remunerado", deja claro.

Romero ironiza sobre "la técnica de las mayorías absolutas"

El portavoz andalucista, Fran Romero, ha intervenido en casi todos los puntos del pleno con debate para lamentar la actitud y las decisiones del nuevo gobierno. Así pone en entredicho el aumento de concejalías, una medida que contrasta, recuerda, con la reducción que se alabó por parte socialista al inicio del primer mandato de Cavada como alcaldesa. "Se pasó entonces de 40 a 20 y en 2019 con su gobierno de mayoría absoluta ya las subieron a 32 y ahora son 35. No casa con su interés inicial de simplificar", expone. A eso suma que algunas concejalías, como el área de Desarrollo Democrático con la concejalía de Transparencia, Gobierno Abierto y Participación Ciudadanía cuya comisión informativa de constitución data de julio de 2019 pero solo se volvió a convocar en junio de 2023 para aprobar el acta de constitución por lo tanto "ha estado vacía de contenido". "Prometen a la ciudadanía lo que no han dado durante cuatro años de rodillo", añade.

Romero también ha criticado la delegación de competencias fijada por que elimina del debate plenario temas "muy relevantes" para la ciudad. De hecho, enumera temas que se tratarán por la junta de gobierno sin pasar por pleno: los contratos de obras, de suministros y de servicios, la aprobación de los proyectos de obras y servicios, la celebración de contratos privados, la adjudicación de concesiones sobre bienes de la Corporación, la adquisición de bienes inmuebles, la enajenación del patrimonio, la solicitud y aceptación de subvenciones, la aprobación de convenios en materia de subvenciones, la aprobación de convenios e instrumentos de colaboración con organismos públicos y particulares, el establecimiento y modificación de precios públicos. "Es una técnica propia de las mayorías absolutas, pero se jactan de participación y de gobierno abierto", ironiza.

Rodríguez defiende la distribución de las áreas y concejalías y aclara que al hablar de simplificación se refieren a los procedimientos administrativos. Como ejemplo pone la creación de Infraestructuras de Eventos que busca la organización y gestión desde una concejalía concreta. "Los eventos como la Navidad, Halloween, Feria y demás dependen de varias concejalías, son muchas las que participan, y ahora con esta creación estará centralizada", precisa.

"La alcaldesa no es la persona que más cobra del pleno", señala Conrado Rodríguez

La retribuciones de la Corporación Municipal se actualizan con un índice más adecuado que el IPC, que daría una subida mayor. Se aplica, explica Conrado Rodríguez, el utilizado para el aumento acumulado de las retribuciones a los funcionarios y empleados municipales en el anterior mandato. Eso supone un 2,3% de actualización anual que se convierte en un 9,18% total.

"Llama la atención la postura de la portavoz del PP cuando es algo que se ha usado históricamente. Hay funcionarios con mayor retribución que cobran que la propia alcaldesa", comenta el concejal del PSOE, que repite tras el pleno los argumentos esgrimidos en la sesión con más datos. "Su sueldo es acorde a sus responsabilidades", defiende y lo compara con el que reciben otros alcaldes de localidades similares a San Fernando de la provincia como el de Algeciras, La Línea o El Puerto "que cobran más". "Ocurre lo mismo con alcaldes de Andalucía", añade.

En el pleno, insiste, no será la persona que más cobra, sino la tercera. "Hay concejales que cobran más y podría ser la sexta", en función de cómo acaben las Elecciones Generales, asume. "Cobra menos que los senadores, que los diputados provinciales, por ejemplo", continúa con sus explicaciones. No tiene retribuciones de otras administraciones ni acumula dietas por otros cargos públicos y su asistencia a plenos, apunta. De hecho, recuerda que en campaña se hizo hincapié en que" no se podía ir de San Fernando y ella se ha comprometido con seguir y con la transformación de la ciudad", señala sobre el compromiso de la regidora con la ciudad.

"No critico esas retribuciones, son acordes a sus responsabilidades y competencias, pero no entendemos las críticas cuando las retribuciones son menores a otras. La señora De Alba cobra más que la alcaldesa. Es demagogia al comparar con personas que lo están pasando mal. Hay personas que cobran menos, sí, pero también personas con cargos directivos que cobran más. Hay que luchar por incrementar los salarios, apoyando la subida del salario mínimo para que se vaya acercando a una media adecuada de retribuciones. No es tiempo para el populismo", resume.

Sobre la delegación de competencias responde a "una mayor agilidad en la gestión municipal" y coinciden con las que ya se atendían en el mandato anterior. La convocatoria de esta junta es mucha más rápida, precisa, que la celebración de pleno. Así determinados expedientes de contratación pueden desarrollarse de manera más ágil. "Aún así todos pasan por las comisiones informativas", puntualiza.

El responsable del área de Desarrollo Económico ha respondido directamente a algunas de las cuestiones que desde la oposición le han comentado. Así, se dirige a Romero para recordarle el apoyo de los ciudadanos en las urnas frente a "sus referencias al rodillo de la mayoría absoluta" cuando se trata de decisiones del gobierno. Al dirigente de Vox le recuerda que su formación ha cerrado acuerdos de gobierno en numerosos ayuntamientos y algunas comunidades autónomas y "no hablamos de que el PP les haya captado".

A uno y otro responde acerca de la delegación de competencias: "Hay coincidencia de mayorías en el Pleno y la junta de gobierno local y por tanto procede la delegación de competencias porque no se distorsiona la decisión de la mayoría de la ciudadanía representada por los concejales". No es algo nuevo, en otros gobiernos isleños con mayoría absoluta también se ha producido.