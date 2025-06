Las obras de La Magdalena en San Fernando se retomarán el lunes: el Ayuntamiento se lo ha comunicado a los vecinos

San Fernando/Las obras volverán a La Magdalena la próxima semana. Concretamente, el lunes. Así se lo ha comunicado el gobierno municipal a la nueva junta directiva de la asociación de vecinos de la zona, que apenas lleva una semana en el cargo.

Y aunque después de tres años de parón e infinidad de problemas el anuncio ha sido acogido con la máxima cautela por el colectivo vecinal, a primera hora de la mañana de este miércoles se ha visto ya una señal inequívoca que apunta al reinicio de los trabajos: un camión de la empresa adjudicataria de las obras -Manuel Alba SA- descargando las vallas para delimitar todo el perímetro de la actuación.

La nueva junta directiva de la asociación de vecinos de La Magdalena, presidida por Fernando Huerta Aguilar, tuvo este martes una primera toma de contacto con el gobierno municipal para recabar información sobre la situación en la que se encontraba el proyecto del parque metropolitano y trasladarle su "máxima preocupación", no solo por el conocido retraso que acumulan las obras sino también por el estado de abandono en el que se encuentra el solar después de tres años de parón. Una de las cuestiones que más preocupa a los vecinos en este sentido es el peligro de incendio que se presenta en la zona de La Magdalena habida cuenta de la altura que ha alcanzado la maleza, la cantidad de basura que se acumula y las altas temperaturas propias del verano. De ahí también la urgencia con la que la nueva directiva de la asociación ha querido abordar estás cuestiones con el Ayuntamiento de San Fernando nada más tomar las riendas.

Altura que alcanza la maleza en La Magdalena, lo que preocupa a los vecinos ante el riesgo de incendio / D.C.

Los vecinos se entrevistaron el martes con Javier Navarro, concejal de Participación Ciudadana; y con José Luis Cordero, delegado de Planificación y Gestión y Urbana. Este último les avanzó que las obras se reanudarán el próximo lunes. Y si no hay imprevistos tendrán un plazo de 12 meses, por lo que estarían acabadas en torno a julio de 2026. Las labores de acondicionamiento de la parcela que demandaban quedan, por tanto, supeditadas a esa inminente puesta en marcha de los trabajos y el desarrollo del proyecto.

Este miércoles, operarios de la adjudicataria han empezado a descargar las vallas que delimitarán el perímetro de la obra y ha vuelto a verse actividad por la zona después de casi tres años. Este mismo martes, de hecho, la Junta de Gobierno Local afrontó el último trámite previo a la puesta en marcha de los trabajos: la aprobación de los planes de seguridad y salud y de gestión de residuos y el programa de la obra.

Reunión del concejal de Participación, Javier Navarro, con la nueva directiva de La Magdalena, que preside Fernando Huerta / A.VV. La Magdalena

La directiva de la asociación de vecinos, no obstante, ha quedado emplazada a una nueva reunión en Urbanismo para conocer a fondo todos los detalles y tiempos de la obra prevista en La Magdalena, si bien todavía no se ha concretado la fecha de este nuevo encuentro. También esperan poder reunirse con la alcaldesa, Patricia Cavada, para trasladarle de primera mano sus inquietudes, que no solo tienen que ver con la obra del parque metropolitano, aunque este sea un asunto prioritario. La entidad carece de un local social para su actividad y ha solicitado al Ayuntamiento su colaboración en este sentido para poder contar con un espacio propio para los vecinos. De momento, eso sí, cuentan con alternativas que se les han ofrecido desde el Ayuntamiento como el centro de congresos o la sede de la federación Esteros y Salinas, que está asesorando y ayudando a la nueva junta directiva en estos primeros pasos.

Descargando vallas para la obra de La Magdalena, en San Fernando / A.VV. La Magdalena

El colectivo, aunque ha trasladado al gobierno municipal y a la persona del edil Javier Navarro su agradecimiento tras este primer encuentro, ha pedido también una interlocución directa con el gobierno municipal durante el desarrollo de estos esperados trabajos para poder solventar cualquier problema que pueda surgir y tener en todo momento información del estado de ejecución de los mismos.

También, por otro lado, ha querido también dejar constancia de su agradecimiento a la anterior junta directiva de la asociación de vecinos por el trabajo desarrollado, a Roberto Sánchez Casas, que les asesora en esta nueva etapa; y a la federación Esteros y Salinas que preside Francisco Carmona, que les está apoyando también en estos primeros pasos de la junta directiva.