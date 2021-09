Comienzan a llegar las notificaciones del segundo recibo de la tasa consorcial en San Fernando

La deficiente tramitación de la tasa consorcial, sus retrasos en el tiempo, la falta de claridad con la que con frecuencia se ha tratado el tema de manera interesada y los silencios y reproches que se ha cruzado la clase política en todo este tiempo no han hecho sino acrecentar la confusión ciudadana hasta tal punto de que todavía muchos isleños dudan de si tienen o no que pagar estos 76 euros.

Dicha tasa no se aplica en La Isla desde enero de 2020 –e incluso el propio consorcio para la gestión de residuos urbanos Bahía de Cádiz ha terminado por derogarla en 2021– aunque eso no evita que los ciudadanos tengan que hacer frente con carácter retroactivo a los ejercicios que siguen pendientes desde que entrara en vigor: dos anualidades de 38 euros cada una correspondientes a los ejercicios de 2016 y 2017 –que son las que se empezaron a reclamar en 2020 y a la que numerosos ciudadanos ya han hecho frente– y las de 2018 y 2019, que son las que toca pagar ahora.

Dos anualidades de 76 euros para una vivienda media

A principios de 2020 y tras prácticamente dos años de polémica a cuenta de la nueva tasa consorcial empezaron a llegar a los vecinos de San Fernando las primeras notificaciones para hacer frente a la primera de las dos anualidades previstas (cada una relativa a dos ejercicios). Los trámites, no obstante, se vieron interrumpidos por el parón que supuso la pandemia y el confinamiento, aunque se reanudaron durante el verano. Por otro lado, en el pasado mes de marzo el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la derogación definitiva de la tasa por parte del consorcio para la gestión de residuos, aunque en el caso de los isleños la medida ya no suponía nada en la práctica ya que el Ayuntamiento había acordado en 2019 asumir el pago en forma de cuota para que el no repercutiera directamente en los ciudadanos.