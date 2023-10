Muere el escritor y articulista Paco Carrillo Mora en San Fernando

San Fernando ha conocido este viernes con pesar la noticia del fallecimiento del escritor y articulista Francisco Carrillo Mora.

La Academia de San Romualdo, a la que también pertenecía, ha trasladado sus condolencias a familia y allegados y ha destacado su trayectoria.

Nacido en 1939 en San Fernando, Paco Carrillo era escritor, conferenciante, dramaturgo, pregonero y articulista en diversos grupos y medios de comunicación como Aliquid, Religión y Cultura, CBC, Mirador, La Cuestión, Información y Diario de Cádiz, donde escribió semanalmente durante décadas hasta su retirada hace unos años.

Fue profesor titular de Dibujo y Expresión Gráfica en el Colegio Buen Consejo, de Madrid y formó parte del cuadro de autores de la Editorial Edelvives que preparó los textos para el nuevo plan educativo, llegando a ser director de un equipo que realizó todo el primer ciclo de la Expresión Gráfica FP 1, recuerda también la Academia de San Romualdo en su obituario.

A su regreso de Madrid a La Isla montó una empresa con talleres propios de impresión, que alcanzo gran popularidad. En esos años alternó su trabajo con publicaciones en la prensa periódica, primero en el semanario El Mirador y después como primer editorialista de La Cuestión, director en su primera época. Y también en Diario de Cádiz.

A lo largo de su trayectoria -cita en su semblanza esta institución cultural- recibió el Premio Nacional de Periodismo 'Zona Marítima del Estrecho', el II Premio 'José María Martín', también de periodismo, y el 'Ortiz del Barco' de cuentos, entre otros. Publicista y editorialista, la Academia de San Romualdo celebró su sesión de ingreso como académico de número el 2 de febrero de 1999, en la que entró a formar parte con el discurso titulado La Isla, trasluces y claroscuros, que se puede leer a través de este enlace en su blog: https://pacocarrillo.wordpress.com/1999/02/02/la-isla-trasluces-y-claroscuros/

Carrillo Mora es también autor de novelas como Por los siglos de los siglos, Cuando ría la primavera o La vida que te debo.

Fue también pregonero de la Semana Santa isleña en 1994, del 250 aniversario de la hermandad de la Soledad y del 50 aniversario de la coronación del Carmen, así como de la Exaltación de la Cruz (1996) o de la asociación Jóvenes Cargadores Cofrades (2009) además de la Navidad. También En 1999 encarnó también al Melchor en la cabalgata de Reyes.

De sus obras se desprende un gran conocimiento de la sociedad isleña de mediados del siglo XX, cariñoso y nostálgico pero no exento de crítica social, algo que trasladaba también a sus columnas de opinión bautizadas como 'La esquina del gordo' en un particular juego de palabras que hacía alusión a un popular enclave de San Fernando ya desaparecido.

El 18 de diciembre de 2021, tras casi 30 años de colaboración, escribió su último artículo anunciado su retirada: "Adiós y gracias".

"Siempre he intentado decir que no todo está sometido a las tendencias políticas como ahora se ve -incluidas las de las dictaduras al uso por muchos disfraces con los que se escondan- y, sobre todo, cuando interfiere hasta en los gustos culinarios, que no deja de ser una muestra de la tiranía política de los hechos consumados, más peligrosa cuando se llega a la conclusión de que la libertad no es ni siquiera un derecho, sino la capacidad para saber distinguir cualquier totalitarismo por muy disfrazado que se nos presente", advertía en su despedida.