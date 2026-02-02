Morera triunfa en el Teatro de las Cortes de San Fernando con 'No me enfado pero me da coraje'

Manolo Morera, en el Teatro de las Cortes de San Fernando con 'No me enfado pero me da coraje'

Manolo Morera hizo reír al público de San Fernando a carcajadas con su monólogo No me enfado pero me da coraje, con el que llenó el Teatro de las Cortes durante dos tardes del pasado fin de semana.

La propuesta era una de las grandes apuestas de la temporada de invierno que se había hecho desde Cultura en la programación con dos funciones en la programación.

Y las entradas, literalmente, volaron en la taquilla desde el mismo momento en el que se pusieron a disposición del público. El humorista gaditano, célebre por su faceta de cuartetero en el Carnaval, tiene siempre en La Isla siempre un público de lo más fiel y más que asegurado, como ha vuelto a poner de manifiesto con este monólogo, que no se dejó de aplaudir desde el patio de butacas, tanto en la tarde del viernes como en la del sábado.

La temporada continuará con otro espectáculo que ha arrasado en taquilla: Las Niñas de Cádiz vuelven al principal escenario de La Isla con una nueva propuesta, La reina brava, que también cuenta con dos sesiones para los próximos días 6 y 7 de febrero.

Inspirada en Shakespeare, el teatro isabelino, el romance castellano, la sátira política y el drama histórico, ‘La Reina Brava’, escrita y dirigida por Ana López Segovia, es una comedia trágica que fusiona lo clásico con la frescura y el ingenio propios de Las Niñas de Cádiz. Una nueva vuelta de tuercas a los clásicos sin perder la esencia que ha hecho popular a esta compañía.