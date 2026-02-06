El Ministerio licita la redacción del proyecto para las 71 viviendas protegidas previstas en San Fernando

Terrenos de La Ardila donde se proyecta la construcción de viviendas por parte del SEPE en San Fernando, en una fotografía de 2023

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha anunciado este viernes que ha licitado la redacción del proyecto de urbanización para las 71 viviendas en alquiler social previstas en San Fernando, cuya construcción en una parcela de La Ardila -parte de los suelos que antiguamente ocupaban pisos militares- fue aprobada por el Consejo de Ministros en 2023.

CASA 47 Entidad Estatal de Vivienda, adscrita al Ministerio, promueve dicha actuación bajo el nombre de 'Calle Real' dada la proximidad del solar con la arteria principal de La Isla.

El valor estimado del contrato se fija en 68.005 euros, sin IVA. La licitación ha sido publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 6 de marzo.

El ámbito de la actuación del proyecto abarca una superficie aproximada de 7.458 metros cuadrados. Las obras que se contemplan incluyen tanto movimiento de tierras, afirmado y pavimentación, como las diferentes redes de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, energía eléctrica, alumbrado público, telecomunicaciones, jardinería y mobiliario urbano, gestión de residuos, integración ambiental, así como las acciones necesarias para materializar las conexiones exteriores con los servicios generales de la ciudad.

Plano de San Fernando donde se especifica la zona en la que se construirán las viviendas del Ministerio

Para la redacción del proyecto -según el Ministerio de Vivienda- se aplicarán criterios basados en "un modelo de ciudad saludable y sostenible, siguiendo los parámetros estratégicos de la Agenda Urbana, dando especial valor a la certificación ISO 9001 de gestión de calidad, la certificación en la Norma de sistemas de gestión medioambiental ISO 14001 y la acreditación de inscripción en el Registro de Huella de Carbono".

Esta promoción de vivienda protegida supone una de las actuaciones que forma parte del Plan de Vivienda Asequible impulsado por el Ministerio, "que permitirán el desarrollo de vivienda asequible a lo largo de todo el país". Este parque de vivienda pasará a formar parte del parque estatal de vivienda asequible de manera permanente. "Un parque gestionado por la entidad estatal de vivienda CASA 47, que actuará en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas con el objetivo de garantizar el acceso a una vivienda digna para toda la ciudadanía", explica el Ministerio en una nota.

Aunque la compra de los suelos fue aprobada un año antes, fue en octubre de 2024 cuando el consejo de administración de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo adscrita al Ministerio, dio luz verde a la adquisición de cuatro solares pertenecientes al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), uno de los cuales se ubica en la localidad de San Fernando, en la zona de los antiguos pisos militares de La Ardila.

La operación, cuyo importe en conjunto alcanza los 4,5 millones de euros, se llevaba a cabo -se decía- "con el compromiso de promover el acceso a la vivienda en diferentes regiones de España".

La redacción del proyecto se ha licitado casi año y medio después.

Al Ayuntamiento de San Fernando, no obstante, apuesta por revalidar este tipo de operación con la implicación del Ministerio de Vivienda y del SEPES para impulsar la construcción de vivienda protegida en otros suelos de la localidad, que hoy están en manos de Defensa a través del Invied, como por ejemplo una de las parcelas en las que se prevé la construcción de una de las torres de La Casería o la parcela de la antigua Ayudantía de Marina, en el Paseo General Lobo, cuyo uso se cambió para afrontar la construcción de 30 viviendas.