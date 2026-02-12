Licitado el Plan de Firmes 2025 en San Fernando: 1,4 millones para intervenir en una quincena de calles

A 1.446.123,83 euros asciende el presupuesto del Plan de Firmes 2025 que el Ayuntamiento de San Fernando acaba de licitar y cuyo objeto -al igual que los anteriores contratos- es afrontar la puesta a punto de calles, plazas y aparcamientos cuyos pavimentos están deteriorados ya sea por el paso del tiempo, el efecto del tráfico rodado, las inclemencias meteorológicas o cualquier otra incidencia que haya afectado a la vía.

La actuación planteada desde el Consistorio isleño, no obstante, no se queda solo en la reparación y asfaltadode la calzada puesto que incluye también obras de mejora sobre infraestructuras básicas que afectan a las vías urbanas como son los carriles bici, los pasos de peatones y las redes de servicios que deben adaptarse a la normativa vigente.

Concretamente, se plantea la intervención en una quincena de calles y espacios públicos:

Calle Escritora María Zambrano

Calle Eume

Aparcamiento junto a Plaza Neptuno

Aparcamiento en calle San Quintín.

Paseo General Lobo

Calle Cornelio Balbo

Avda. Cayetano Roldán

Calle Jacinto Benavente

Avenida Pery Junquera (tramo Cayetano Roldan a La Casería)

Avenida Pery Junquera (tramo Cayetano Roldan a General Pujales)

Calle Carlos III, desde Estación a calle Pardo

Avenida Rafael Alberti

Avda Reyes Católicos (tramo San Ignacio a Profesor Antonio Ramos)

Calle Tomás del Valle

Calle San José y San Antonio

Puente del Gran Poder

Además de los trabajos de asfaltado y reparación de hundimientos que se contemplan en estos trabajos, los trabajos a desarrollar contemplan también la adaptación de la red de pluviales en puntos bajos existentes para mejorar el drenaje con la instalación de nuevos sumideros al objeto de evacuar el agua que se queda acumulada en procesos de lluvia.

También se plantea la adecuación de zonas terrizas y degradadas como es el caso de la plaza Neptuno y calle San Quintín para adaptarlas al uso de aparcamiento de vehículos en superficie, incluyendo para ello las explanaciones y rellenos con espesor suficiente de material granular (subbase natural y zahorra artificial) para garantizar la estabilidad y compactación de las plataformas.

Obras del plan de asfaltado en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

Igualmente, en los puntos que se van a intervenir se incluye la adecuación y reconstrucción de los pasos de peatones existentes para adecuarlos a la normaativa de accesibilidad vigente e incrementar la visibilidad de los peatones, la adecuación y modificación del trazado de carriles bici en las zonas afectadas para garantizar su mejor uso suprimiendo puntos de cruce conflictivos con riesgos para la seguridad de los ciclistas y la reparación de los tramos de acera en mal estado.

El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses.

Las empresas interesadas dispondrán hasta el próximo 4 de marzo para presentar sus ofertas.