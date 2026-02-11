Siete meses y más 200.000 euros para redactar el proyecto de la piscina cubierta en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha licitado la redacción del proyecto para la construcción de la piscina cubierta prevista en la parcela de la avenida Constitución situada justo al lado de la Comisaría, que en su día se ofreciera a la Junta de Andalucía para la construcción de la nueva sede judicial.

El contrato en tramitación, que incluye también la dirección facultativa de las obras, asciende a 210.294,77 euros y cuenta con un plazo de ejecución de 7 meses. Así que a finales de año el Consistorio podría tener sobre la mesa el proyecto de la piscina para afrontar el siguiente paso: la licitación de las obras, que -siempre que no haya dificultades- se llevaría a cabo a lo largo de 2027 coincidiendo con las próximas elecciones municipales. Eso sí, difícilmente dará tiempo a que el proyecto se ponga en marcha antes de los próximos comicios.

La piscina de Constitución, pensada para dar cobertura a las necesidades deportivas del Club de Natación de San Fernando pero también para dotar a esta zona de San Fernando de un nuevo equipamiento, responde a uno de los principales compromisos electorales de la alcaldesa, Patricia Cavada. En octubre de 2024 -hace año y medio- la regidora anunció ya que el expediente para la redacción del proyecto estaba en manos del órgano de contratación para proceder a si licitación "en los próximos meses". Y ya entonces, después de que la propuesta se hubiese presentado a los responsables del club deportivo, se adelantó el coste que tendrá la nueva pisicina: hasta 5,5 millones de euros.

Una de las piscinas municipales de San Fernando / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

En San Fernando existen actualmente dos piscinas municipales cuya construcción se remonta a la década de los 90: la de Bahía Sur y la de La Magdalena. Ambas, se señala en los pliegos de contratación, están saturadas debido a la gran demanda que existe por parte de la población. "Se trata, por tanto, de una oportunidad de ampliar la oferta destinada al deporte de la natación, en todas sus modalidades tanto a nivel competitivo como de ocio para toda la población de San Fernando", se apunta.

No obstante, se matiza, "el futuro edificio ha de ser concebido desde un primer momento como espacio de ocio, deporte y reunión para el ciudadano, aunque también ha de prever la posibilidad de acoger a un gran número de personas ante ciertos eventos deportivos que eventualmente puedan tener lugar en el mismo".

Así será la nueva piscina

Atendiendo a las necesidades planteadas por el Club de Natación de San Fernando, la piscina contará con un único vaso en el que se distinguirán dos zonas: una de 25 por 25 metros con diez calles de natación con una anchura de 2,5 metros. Tendrá una profundidad máxima de 2 metros y 1,8 metros en cada calle; y otra zona de 25 metros por 8 con tres calles para usar como zona de calentamiento y para la práctica de otras actividades lúdicas. La profundidad de este vaso será de 1,2 metros. Ambas zonas estarán divididas por un puente móvil de una anchura de un metro, el cual podrá desplazarse según las necesidades de uso.

La superficie útil total para la zona de piscina será de 1.225 metros cuadrados como mínimo, aunque dicho espacio podrá incrementarse según la distribución final del resto de elementos a construir.

Por otra parte, habrá una zona de vestuarios, duchas y aseos de unos 600 metros cuadrados, que incluirá femeninos y mixtos destinados exclusivamente a niños y a personas con movilidad reducida. Igualmente, se destinarán unos 400 metros cuadrados a la sala técnica de instalaciones, almacén y botiquín.

Igualmente, el pliego contempla un graderío para el público de unos 400 metros cuadrados con una capacidad para entre 200 y 300 personas.

Asimismo, la futura piscina cubierta dispondrá de una zona multiusos bajo el graderío para gimnasio, fitness y otro tipo de actividad deportiva interior.

La otra piscina, la de verano

El Ayuntamiento isleño tiene también entre manos otra piscina, pero de carácter lúdico y pensada específicamente para la temporada estival. Prevista en uno de los solares de la Ronda del Estero que se utiliza como aparcamiento, las obras están adjudicadas desde el pasado mes de agosto y su inicio se anunció para principios de año. Su coste asciende a 2,2 millones de euros.