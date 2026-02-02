Javier Navarro recibirá la Llave del Carnaval de San Fernando de la peña Los Pollitos

Javier Navarro Ojeda recibirá la Llave del Carnaval de San Fernando el próximo 14 de febrero en la plaza del Rey. La distinción, que concede la peña cultural carnavalesca Los Pollitos mi Compare, será uno de los primeros reconocimientos que se entregrá en las fiestas.

La junta directiva de la entidad dio a conocer recientemente la concesión del galardón por su incansable colaboración no solo con dicho peña, sino también con las distintas peñas que existen en la localidad isleña. También por su trayectoria en pro del Carnaval en La Isla, siendo una persona "muy querida y reconocida" dentro de dicho ámbito.

Javier Navarro es concejal del gobierno en el Ayuntamiento isleño, si bien su implicación en el Carnaval isleño viene de largo con la asociación Amigos del Timón.