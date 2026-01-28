El isleño Abraham Mateo regresará el próximo 18 de julio al Bahía Sound de San Fernando
Las entradas para este concierto se podrán comprar a partir delas 17.00 horas del domingo día 1 de febrero en la web del festival: www.bahiasound.es
Raule, Salistre, Maria Peláe y Javi Medina, primeros artistas confirmados para el Bahía Sound 2026 de San Fernando
Abraham Mateo estará en Bahia Sound el 18 de julio. El artista Isleño, el cantante de mayor éxito a nivel internacional de Sony Music España, ya acumula una consolidada trayectoría artística de dos décadas, durante las que se ha mantenido como un fenómeno mundial y ha posicionado sus canciones en los primeros puestos de los listados musicales, abarcando campos como composición de canciones, actuación, canto, baile y producción musical
Abraham Mateo acumula más de 15 millones de seguidores en todas sus redes sociales y plataformas digitales. Además, el artista, habitual ya en el Bahía Sound, se posiciona como una estrella viral en los mercados de música española y latina con más de 1.3 billones de reproducciones en YouTube.
Bahia Sound, que cuenta con los patrocinios del Ayuntamiento de San Fernando, la Diputación de Cádiz, La Junta de Andalucía y Bahia Sur, confirma su crecimiento y adelanta que el festival experimentará este verano notables cambios para convertir el ciclo en un referente nacional de la música, el ocio, y la cultura.
Gracias este ciclo de conciertos se podrá disfrutar, de junio a septiembre, de las actuaciones en directo de algunos de los mejores artistas del panorama nacional e internacional. Y todo ello en unas instalaciones que se renuevan y amplían respecto a las del pasado año, enmarcadas en pleno Parque Natural y mirando a la Bahía de Cádiz.
