El gaditano Abraham Mateo triunfa en el Movistar Arena durante el concierto más importante de su carrera

El domingo 11 de enero fue un día muy importante para Abraham Mateo. Y es que el gaditano de San Fernando conquistaba el Movistar Arena de Madrid con el concierto con el que celebra sus 20 años de carrera musical. Fue una victoria sin paliativos del talento y el esfuerzo sobre la fugacidad de las modas. Así, el artista ha viajado de estrella pop juvenil a artista total, y es ese camino el que ha querido celebrar por todo lo alto y ante las 15.000 personas que llenaron el recinto

Abraham Mateo, uno de los pocos artistas pop de la escena que compone, produce e interpreta sus propias canciones, se encuentra en plena cúspide de su madurez y se nota en cada gesto que hizo sobre el escenario del Movistar Arena que, por supuesto, había colgado el cartel de no hay entradas días antes del evento. Su versatilidad quedó plasmada en un repertorio en el que repasó los grandes éxitos de su carrera, donde no faltaron clásicos como Loco Enamorado o Háblame Bajito, o algunos de sus últimos hits, como Maníaca.

De cantar Más de Mil Años al piano acompañado de un coro de niños, al despliegue de baile mostrado en el intermedio de ritmos afro que sacudió al público. De la intimidad de baladas como Se Acabó el Amor o A Media Luz al poderío pop de Bailarina. Todo ello cabía en el que ha sido, hasta la fecha, el concierto más importante de la carrera de Abraham Mateo.

Abraham Mateo, en un momento del concierto. / Raúl Rodriguez

Como no podía ser de otra forma, Abraham Mateo se rodeó de muchos de los amigos que ha ido haciendo en sus dos décadas en la música. Las colaboraciones terminaron de encender a un público entregado desde el primer momento. Lérica apareció para cantar Espinita Clavá como también Clavaito sirvió para convocar sobre el escenario a una Chanel espléndida para firmar uno de los momentos más espectaculares de la noche.

Juan Magán reconoció a Abraham Mateo como otro gigante de la nueva música urbana española con Angelito Sin Alas y no podía faltar tampoco a la fiesta en el MovistarArena. Del mismo modo que Abraham ha reconocido a Naiara como una de las joyas de la nueva generación y la invitó a cantar Tienes Que Saber.

Abraham Mateo junto a Ana Mena, en el Movistar Arena. / Raúl Rodríguez

La recta final de la noche llegó con una canción que ha llevado en los últimos años a Abraham Mateo por todo el mundo, Quiero Decirte, junto a Ana Mena. Los dos artistas andaluces brillaron en una noche única. Más de treinta canciones para repasar una carrera ejemplar que tuvieron como colofón Señorita, un icono de la música popular española del siglo XXI. El emotivo final del concierto reconcilió a Abraham Mateo con su niño interior, el que soñaba con llenar alguna vez el Movistar Arena, con una performance espectacular y cargada de sentimiento.