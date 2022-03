Abraham Mateo: “En el mundo de la música nunca hay que confiarse, es una montaña rusa”

Quince años de profesión es toda una vida en la música cuando todavía no se han alcanzado ni los 25 años de edad. Una vida “intensa”, casi “surrealista” y “feliz a pesar de los momentos duros” que es la que relata el músico, compositor y productor Abraham Mateo (San Fernando, 1998) que continúa “cumpliendo” su sueño de vivir de lo que más ama desde que era un niño superando, incluso, el acoso que sufrió en redes sociales cuando apenas era un preadolescente. Ahora el isleño, “fuerte”, “positivo” y “muy metido en la producción” en el estudio con el que cuenta en su casa, rompe las pistas de baile y redes como Tik Tok (“hay gente ya con agujetas en los brazos”, ríe) con Vamos que nos vamos, un tema que cuenta con las complicidades del argentino L-Gante y con su amigo Omar Montes.

– “Aprovecha que paró el beat..., coge aire”. Dispuesto a dejar al personal sin aliento... ¿De ahí sale la canción?

–Sí, en cierta manera, porque surge un día que estaba ahí en casa un poco aburrido y comencé a juguetear en el estudio con esa aspiración y de ahí fue saliendo la canción. Te hablo ya de hace unos años porque la compuse en 2018 pero, es curioso, que si oyes la demo de entonces y escuchas la canción de hoy, prácticamente no hay nada de diferencia, es tal cual y se sigue manteniendo fresca. Como te digo empecé a experimentar, porque llevo un tiempo muy metido en la producción que es algo que me encanta, y quise hacer un tema así más de fiesta, diferente a lo que yo suelo hacer, y creo que funcionó. Pero se quedó ahí esperando el momento perfecto que ha llegado ahora. Ahora es el momento de esta canción... Yo es que sigo mucho la teoría de que todo pasa por algo... Y parece que estaba esperando la compañía perfecta.

–Omar Montes y L-Gante. Hábleme de ellos.

–Pues con Omar es que tengo una muy buena relación que va más allá de lo musical, también de ir al cine, de quedar para cenar, vamos, que somos amigos desde hace tiempo. Lo conocí cuando yo tenía 12 años en un gimnasio y, de hech, es que me dio clases de boxeo. Luego nos hemos ido cruzando por ahí de vez en cuando y ya él empezó a hacerse fuerte en la música y estábamos deseando colaborar. Tengo una relación muy verdadera con él y me gusta compartir la música con gente con la que tengo tanto feeling. Por otra parte a L-Gante lo conocí por el BZRP y cuando me enteré que estaba por Madrid le tiré un mensaje por Instagram invitándole al estudio. Se vino, y le puse el tema porque yo ya tenía en la cabeza su voz diciendo Vamos que nos vamos mami. Le encantó, se sentó en el sillón, me pidió que se la pusiera en bucle y me impresionó que sacó su teléfono y en dos minutos ya tenía sus versos enteros y me dijo ponme a grabar y lo hizo seguido de una toma. Me quedé alucinado y es que parte de ser un tipo muy educado, muy respetuoso, tiene una habilidad y una agilidad increíble para crear. Se nota que viene del mundo del freestyle y que tiene mucho talento. Yo a veces intento ponerme porque me gusta también ese mundo y, bueno, me voy apañando...

–Usted lleva muchos años en la música, ¿qué ve cuando mira atrás?

–Uff... Cuesta asimilar toda la información... Llevo 15 años y la cantidad de cosas, de experiencias que me llevo... Trabajar con artistas de elite internacional con Jennifer López, 50 cent o Farruko... Pues lo que veo es que no me hubiera imaginado en la vida nada de esto.

–¿La mayor lección aprendida hasta ahora?

–Que en el mundo de la música nunca hay que confiarse porque es una montaña rusa, unas veces estás arriba y otras, abajo. También he aprendido que hay que ser muy paciente, que no te puedes desesperar porque acabas volviéndote loco y, lo más importante, diría yo, que siempre hay que mantener en la cabeza tu sueño pero con los pies en la tierra, seas quien seas y estés en donde estés, hay que ser humilde y no olvidar de dónde vienes.

–Y viene de San Fernando pero lleva ya tiempo viviendo en Madrid, ¿no?

–Sí, desde hace 7 años. Con 16 años tuve la suerte de poder comprarme aquí una casa y reunir a toda mi familia conmigo y montar mi estudio de grabación para trabajar. La verdad que aquí lo tengo más fácil para moverme, para viajar, para trabajar... Cuando vivía en San Fernando al final siempre tenía que estar aquí de hotel en hotel, y eso es un coñazo, pero echo mucho de menos Cádiz, siempre lo tengo presente, igual que mi acento, siempre presente.

–¿Cuál ha sido el principal obstáculo en estos años?

–Lo más complicado, con lo que lo he pasado peor, ha sido con el tema de las críticas y del ciberbullyng por parte de gente influyente. Que con 12 o 13 años tengas que sufrir insultos por parte de youtubers e influencers importantes es duro... Que te digan maricón, que se rían de ti... Eso a un niño pues le afecta y más porque creo que, de alguna manera, pusieron a mucha gente en mi contra en mi país. Y digo en mi país porque eso fuera no me pasaba. Y, bueno, llegado un momento yo hasta me refugiaba en mi música, en mis amigos y en mi familia, en todo lo bueno que me estaba pasando porque, al fin y al cabo, estaba cumpliendo mi sueño, pero lo peor es ver a tu familia sufrir.

–¿Cómo superó esos momentos?

–Pues con mucha positividad, con mucha actitud, y sin perder de vista que dijeran lo que dijeran yo estaba cumpliendo mi sueño. También riéndome yo mismo. Con mi hermano nos poníamos algunas parodias de Señorita y la verdad que nos reíamos... Hace unos años también escribí una canción, Sigo a lo mío, que me sirvió mucho de desahogo de todo lo que me había pasado.

–Estamos viendo un Abraham Mateo diferente. Hábleme de su evolución musical a partir de ahora. ¿Por dónde irán los tiros, hay un plan?

–Tengo un plan... Tengo un plan guapo para este año, en plan La Casa de Papel (ríe) Van a venir cosas brutales porque me estoy dirigiendo hacia un estilo de música muy refrescante para los oídos, música muy refrescante para los oídos, muy pop pero también con un toque muy ochentero... Algo muy diferente... Y también puedo anunciar que vienen colaboraciones interesantes como con Luis Fonsi con quien hablo casi a diario y tenemos entre manos un tema juntos que me tiene muy contento y que saldrá este verano. Además, mi plan también contempla seguir produciendo para otros artistas, otra gente, me siguen llegando propuestas de otros artistas que es algo que me hace muy feliz y me llena mucho. Y, bueno los conciertos, gira, con lo que eso conlleva, tocar instrumentos en directo, bailar, que es otra manera de expresarme... Vienen cosas buenas.