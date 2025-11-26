Raule, Salistre, Maria Peláe y Javi Medina, primeros artistas confirmados para el Bahía Sound 2026 de San Fernando

El festival Bahía Sound va confirmando sus primeros artistas para su edición de 2026. Raule, Salistre, María Pelae y Javi Medina son los primeros conciertos cerrados por la organización para la próxima edición del festival.

El concierto de Salistre será el 11 de julio, el de Javi Medina el 1 de agosto, el de María Peláe el 8 de agosto y el de Raule el 15 de agosto.

Las entradas para Raule ya están a la venta en la web del festival (www.bahiasound.es). Las localidades para el resto de artistas ya confirmados podrán adquirirse a partir del próximo 3 de diciembre. Sin duda, estas entradas bien pueden ser un regalo muy adecuado para las inminentes fiestas navideñas.

Entre estas confirmaciones se encuentran artistas que ya se han subido al escenario del Bahía Sound, como es el caso de Raule, que llegará a La Isla con su álbum Dopamina, o Salistre. De hecho, el grupo actuó con gran éxito en este festival el pasado verano.

Por su parte, María Peláe actuará en San Fernando tras colgar el cartel de ‘no hay billetes’ dos días consecutivos en el Gran Teatro Falla. La malagueña ya se metió en 2022 al público isleño en el bolsillo con el concierto inaugural de la Feria del Carmen y de la Sal. En cuanto a Javi Medina se refiere llegará al festival tras girar con éxito por tierras latinoamericanas.

Como ya es habitual, Bahía Sound cuenta con los patrocinios del Ayuntamiento de San Fernando, la Diputación de Cádiz, La Junta de Andalucía y el centro comercial Bahía Sur.

Con el paso de las ediciones, el festival isleño se ha convertido en todo un referente provincial de música y ocio y en sinónimo de dinamización económica y creación de empleo.