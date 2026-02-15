Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando

San Fernando ha disfrutado de un domingo de Carnaval pleno que ha contado, entre otras, con las actuaciones de la chirigota del Yuyu, 'Los que van a coger papas', así como de 'Los cadisapiens'. Este segundo día de fiesta ha arrancado también el concurso de El Timón y se ha reconocido al acto Álex O'Dogherty como Quesero Mayor del Carnaval isleño.