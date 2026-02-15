El Carnaval en la calle
Agenda del Lunes de Carnaval: carruseles de coros y empiezan los concursos de Unicaja y Popurrís
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)

Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando

Arranca el concurso de El Timón, cita obligada en la programación del Carnaval de San Fernando

San Fernando ha disfrutado de un domingo de Carnaval pleno que ha contado, entre otras, con las actuaciones de la chirigota del Yuyu, 'Los que van a coger papas', así como de 'Los cadisapiens'. Este segundo día de fiesta ha arrancado también el concurso de El Timón y se ha reconocido al acto Álex O'Dogherty como Quesero Mayor del Carnaval isleño.

Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
1/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
2/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
3/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
4/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
5/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
6/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
7/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
8/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
9/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
10/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
11/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
12/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
13/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
14/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
15/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
16/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
17/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
18/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
19/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
20/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
21/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
22/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
23/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
24/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
25/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)
Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando
26/26 Las imágenes del domingo de Carnaval en San Fernando / Juan Antonio Sánchez Bernal (Ayto San Fernando)

También te puede interesar

Lo último

stats