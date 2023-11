La gruta del genio

He gozado del privilegio de penetrar en la gruta sagrada, en esa galería a través de la cual el novelista pasaba a diario desde la realidad vociferante de un patio invadido por una docena de chiquillos al ámbito oceánico de solitaria libertad de su mundo literario. Un abigarrado rincón en el mundo, con sus libros de cabecera y vieja cartelería forrando las paredes hasta el elevado techo de vigas centenarias, este íntimo recoveco donde se ha producido el milagro del remanso de la memoria y del tiempo detenido. Todo permanece aquí tal y como estaba aquel fatídico 14 de septiembre en que hace ya más de cuarenta años su corazón dejó de latir. De algún modo, el espíritu de Luis Berenguer sigue habitando en este su despacho. El corazón es cosa terrenal y su sangre continúa corriendo viva por los cauces de sus hijos y de esa legión actual de nietos y biznietos que él debió intuir, pero que por desgracia no llegó a conocer. Su conciencia, en cambio, disfruta de la prebenda de la inmortalidad. Un búho disecado me clava sus ojos desde su altura mientras su hijo Pablo revive con verbo ágil la actividad cotidiana de su padre y del padre de Juan Lobón. De algún modo también me siento hijo del creador. Mi filiación con él viene ya de lejos. Desde que aún joven penetré por vez primera en aquel mundo mágico del cazador furtivo creado por este novelista nacido va a hacer pronto cien años azarosamente en Ferrol, pero de hondas raíces isleñas, según Pablo se esfuerza en desentrañar. Hombre de convicciones y pies en tierra firme pero entregado por razones profesionales a los albures de la mar, con el alivio económico que le supuso el galardón del Alfaguara, se ocupó de remozar y volver a darle vida a la casona familiar que, en plena calle Real de la Isla, aún mantiene en pie la elegante arquitectura burguesa ideada, en su original proporción y armonía, en pleno siglo XVIII por la diosa de la Razón. Entrañables fotos de familia, de su vida militar, de escenas de caza, los dos antiguos sables cruzados, un viejo molinillo de café, su máquina de escribir, el flexo que iluminaba el insomnio del mago de la palabra que dio aliento a todos esos personajes que a día de hoy continúan existiendo gracias al pulso imaginativo de, pese a todo, un enorme corazón.