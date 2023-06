La Feria del Libro de San Fernando devuelve a Luis Berenguer al sitio que le corresponde

La Feria del Libro ha dado el primero paso para rescatar a la figura literaria de Luis Berenguer del olvido al que ha sido sometida durante los últimos años a pesar de que en su día fuera uno de los estandartes de la cultura en La Isla y hasta diera nombre con orgullo a su certamen más relevante (que también se dejó de celebrar).

Coincidiendo con el año en el que se celebra el centenario de su nacimiento, esta cita con las letras que ha vuelto también a sus orígenes en la plaza del Rey se le ha dedicado para poner el acento en su vida y obra y darle así el sitio que le corresponde. Pero Berenguer también ha sido el protagonista de dos de los actos más destacados de la programación prevista con motivo de la Feria del Libro.

El martes fue su gran día. En las instalaciones municipales del centro de congresos Cortes de la Real Isla de León se estrenó el documental realizado por el Servicio de Producciones Audiovisuales de la Diputación Provincia del Cádiz El mundo de Luis Berenguer, un trabajo audiovisual de excelente factura que repasa la biografía del escritor afincado en San Fernando -donde vivió la mayor parte de su vida y donde dio a la luz a sus novelas- así como el impacto de una obra literaria que, a pesar de ser no ser muy extensa dada su prematura muerte a los 55 años, consiguió el Premio Nacional de la Crítica (El mundo de Juan Lobón), el Premio Miguel de Cervantes (Marea Escorada) y el Premio Alfaguara de Novela (Leña Verde).

El estreno del documental contó con la presencia de la alcaldesa, Patricia Cavada, así como del responsable en funciones del Área de Desarrollo de la Ciudadanía de Diputación, Jaime Armario, del autor del guion del documental, Juan José Téllez, y de Pablo Berenguer, hijo del autor. La producción ejecutiva del documental ha corrido a cargo de Fernando Santiago Muñoz.

En este trabajo que repasa la vida de Luis Berenguer intervienen el escritor Enrique Montiel; el hijo del cazador que inspira la figura de Juan Lobón, José Ruiz Duarte; el geógrafo Francisco Blanco; dos de los hijos del escritor, Pedro y Pablo Berenguer; la profesora Ana Sofía Pérez Bustamante; el escritor Antonio Hernández y Andrés Valenzuela, nieto de Juan Lobón.

Mesa redonda sobre Berenguer

Pero la jornada dedicada a Berenguer no quedó ahí. Tras la proyección del documental, el público se trasladó a la céntrica plaza del Rey, donde se han instalado las casetas de los libreros, para celebrar una mesa redonda dedicada al autor de El mundo de Juan Lobón. El acto, en el que participaron Enrique Montiel, Ana Sofía Pérez Bustamente y Pablo Berenguer, sirvió también para recordar la figura de Berenguer y, sobre todo, su relación con San Fernando y la influencia que ésta tuvo en su obra.

Fue una charla en la que se recordó más al autor, a la persona que tanta influencia ha ejercido también en otros escritores locales, que a su obra. Su hijo dio los apuntes más personales al dar algunos detalles de cómo era la vida en una familia con 11 hijos y evocar tanto la enorme capacidad de trabajo de su padre como su talante conversador y su pasión por la cacería, que tanto se hace notar en su obra.

Eso sí, Pablo Berenguer dejó claro que su padre -marino de profesión- a pesar del reconocimiento de su obra, "no ganó dinero con la literatura". "No vivió de la literatura", precisó.

El escritor Enrique Montiel echó mano también a la faceta más personal al relatar su relación de amistad con el escritor, las visitas que le hacía a su casa de la calle Real en las que le hablaba y leía lo que estaba escribiendo y el demoledor golpe que supuso la temprana muerte de la persona a la que considera su maestro, "del que aprendí todo lo que sé". "No he superado el trauma, me he curado leyendo sus libros", dijo tras admitir que desde un primer momento se vio "fascinado" por Luis Berenguer, por su estilo depurado y pulido.

Por su parte, Ana Sofia Pérez Bustamante ahondó en las referencias de San Fernando, La Janda y el entorno que pueden apreciarse en la obra de Berenguer, en esa "memoria colectiva" que brindan las novelas a través de personajes inspirados en la realidad del autor y que son perfectamente identificables e, incluso, apuntó algunas iniciativas que pueden hacerse con sus 6 novelas para conmemorar este Año Berenguer.