La gesta deportiva y solidaria del isleño Veli: 10 horas a nado alrededor de San Fernando para recaudar fondos contra el cáncer

Diez horas nadando sin parar por las aguas de la Bahía que rodean a La Isla. Un total de 27 kilómetros alrededor de todo San Fernando: desde la primera pista de la playa de Camposoto hasta la Punta del Boquerón, el caño de Sancti Petri, Gallineras, el Puente Zuazo, La Carraca, La Casería, Caño Herrera... Así hasta llegar a la altura del club náutico Santibáñez, pasado Torregorda.

Es la particular gesta deportiva que el isleño Avelino Luis Martínez López, Veli, llevó a cabo la semana pasada para ayudar a recaudar fondos a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Un reto extremo que este deportista se propuso llevar a cabo a raíz del reciente fallecimiento de su madre, este mismo año. Era una forma de agradecer los apoyos recibidos durante los meses más duros. Y también de visibilizar la enfermedad "que tanto acecha y tanto quita" para apoyar los programas de investigación.

"Me llamo Veli, soy de San Fernando. Y siempre me ha gustado mucho el mar, siempre he estado muy unido a él. Cuando estaba en el mar, mi madre siempre se quedaba intranquila, hasta que la llamaba. Le diagnosticaron la enfermedad estas navidades y siete días después de su cumple, en marzo, falleció.Esta es mi manera de ayudar y agradecer el trato que da la asociación", relata el propio Veli en la campaña para recaudar fondos a favor de la AECC que acompaña esta vuelta a La Isla a nado contra el cáncer, que todavía está activa.

Por el momento, ha conseguido recaudar 2.298 euros. El objetivo es llegar a los 2.700. Los interesados en colaborar con esta iniciativa solidaria pueden hacerlo pinchando en este enlace de la AECC. La campaña terminará en 36 días, así que toda colaboración es bienvenida.

Veli, que es bombero en La Carraca, ha estado acompañado en esta particular aventura deportiva de acento solidario por un equipo de personas que le han ayudado a completar el reto de dar la vuelta a La Isla nadando. Entre ellos destacan su entrenador, Jesús Quintero Marchante, que es también profesor de Educación Física; y Julián Quintero Ruiz, buzo internacional, que ha coordinado toda las cuestiones relativas a la seguridad en esta gesta.

"Le encanta estar en el mar, se pasa horas y horas", cuenta su entrenador, que destaca la enorme preparación física de Veli. A la natación en aguas abiertas llegó desde su afición a la pesca submarina. Pero es un deportista nato y de gran nivel, asiduo de pruebas tan exigentes como el triatlón.

Este reto solidario de dar la vuelta a La Isla a nado ha requerido además de una gran preparación previa, que ha implicado incluso un detallado estudio de mareas. "No era algo que pudiera hacerse en cualquier momento o cualquier día, había que estar muy pendiente de las mareas", explica Jesús Quintero.

Fue el pasado jueves cuando se llevó a cabo. A las siete y media de la mañana se zambulló en las aguas de la playa de Camposoto. Y no salió hasta 10 horas después. Y todo por una buena causa: combatir el cáncer.