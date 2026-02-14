San Fernando ha entrado de lleno en su Carnaval de la mano del comparsista Jesús Bienvenido, que ha asumido el encargo del dios Momo de proclamar la llegada de la fiesta a La Isla.
1/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
2/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
3/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
4/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
5/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
6/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
7/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
8/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)
9/9
Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
/
J.A.S.B. (Ayto San Fernando)