Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes

San Fernando canta ya a su Carnaval con la voz de Bienvenido

San Fernando ha entrado de lleno en su Carnaval de la mano del comparsista Jesús Bienvenido, que ha asumido el encargo del dios Momo de proclamar la llegada de la fiesta a La Isla.

1/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
2/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
3/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
4/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
5/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
6/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
7/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
8/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes
9/9 Gala Inaugural del Carnaval en San Fernando con Bienvenido: las imágenes

