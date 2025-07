La Fan Pin del décimo aniversario ya tiene fecha: se celebrará el 30 de mayo de 2026 en San Fernando

San Fernando/La próxima edición de la Fan Pin no será una edición cualquiera. La carrera extrema organizada organizada por el Tercio de la Armada cumplirá en 2026 una década desde que esta prueba se abrió a la sociedad civil y dejó de ser cosa exclusiva de los militares. Todo un acierto para visibilizar y acercar a pie de calle la labor de una Armada sin la que no puede entenderse la propia historia de la ciudad y que, gracias a iniciativas como ésta, se esfuerza por ser más accesible. Desde entonces esta prueba deportiva ha ido creciendo, ganándose por el camino una merecida reputación por su dureza y haciendo que conseguir dorsal sea una tarea cada vez más ardua, Sin ir más lejos, las inscripciones para la novena edición, que tuvo lugar el pasado 10 de mayo se agotaron en poco más de hora y media. Un dato que confirma el interés que despierta esta prueba, que también tiene fines solidarios, y que deja muy claro que los fanpineros son legión

Este martes la Fan Pin ha ofrecido el primer, e importante, dato oficial respecto a la esperada décima edición: su fecha. De esta forma, la carrera ha adelantado en sus redes sociales que la próxima carrera será el sábado 30 de mayo de 2026. Un día que muchos intrépidos corredores ya han marcado en rojo en sus calendarios. Del mismo modo, animan a los futuros participantes a estar pendientes de dichas redes sociales y a su página web (www.fanpinrace.com) para ir conociendo las novedades, que a buen seguro serán muchas, vinculadas a un aniversario tan redondo.

Con esta fecha también se asienta la tendencia de adelantar la celebración de la carrera con respecto a la que venían siendo sus meses habituales. Durante años la prueba fue desarrollándose entre los meses de septiembre y octubre, pero durante las dos últimas ediciones se fue moviendo de fecha para situarla en el entorno de mayo y junio, debido a que las movilizaciones de efectivos de la Armada en misiones internacionales impedían que se le diese cobertura a este evento deportivo en sus meses tradicionales. Hay que recordar que en torno a 450 infantes presta asistencia a esta prueba. Lo cierto es que el cambio no ha perjudicado ni lo más mínimo a una carrera, cuyo interés e inscripciones permanecen inalterables.

Señas de identidad

Lo que no cambiará será el límite de corredores, establecido en 750 por razones de logística y seguridad, y la naturaleza de un recorrido que, si bien puede incluir novedades y sorpresas, sigue fiel a sus señas de identidad. Un itinerario que da inicio en La Clica y es sinónimo de extrema dureza. No en vano a los corredores se les da un plazo de tres largas horas para completar tan sólo 8 kilómetros, que incluye tramos de carrera y de obstáculos, dos cruces del Caño 18 y dos kilómetros finales de fango que son los que ponen a prueba la resistencia física y mental de los participantes. La dureza es tal que en torno a una tercera parte de los corredores que salen de meta no terminan la carrera en tiempo.

También seguirá presente por tercer año consecutivo la Mini Fan Pin, en la que los niños y niñas pueden disfrutar de un circuito adaptado para ellos que a buen seguro le despertará el gusanillo para participar en la carrera cuando sean adultos.

Ya queda menos para la décima edición de la Fan Pin, pare celebrar diez años de una prueba con la que la Armada inculca entre los corredores al afán de superación y el compañerismo, donde lo realmente importante es echar una mano en el fango a aquel que lo necesita.