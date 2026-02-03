40.000 euros para obras de mejora en el campo de deportes Gómez Castro de San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha anunciado que en las próximas semanas llevará a cabo nuevas actuaciones de mejora en el campo de fútbol municipal del Complejo Deportivo Manuel Gómez Castro "con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios, modernizar las instalaciones y seguir impulsando la práctica deportiva en la ciudad".

En concreto, el Consistorio ejecutará las obras de sustitución de la barandilla de las gradas y la reparación de los postes de la red de protección de balones, derribados por el temporal días atrás.

Las actuaciones previstas se centrarán en el tramo de barandilla situado en el escalón más bajo de las gradas, el más próximo al terreno de juego, al tratarse de la zona más expuesta y de mayor uso por parte del público. El presupuesto destinado a esta intervención asciende a 40.486,47 euros.

"Se trata de unas actuaciones necesarias para seguir mejorando las instalaciones deportivas municipales y garantizar la seguridad de quienes las utilizan a diario", ha señalado el concejal de Deportes, Antonio Rojas. En este sentido, el edil ha destacado en la nota la importancia de las inversiones destinadas al mantenimiento, "especialmente en instalaciones que registran un elevado nivel de uso por parte de clubes, deportistas y ciudadanía en general".

Las obras se enmarcan dentro del plan de inversiones en infraestructuras deportivas del Ayuntamiento de San Fernando, que recuerda también otras actuaciones ejecutadas recientemente, como la reforma del sistema de calderas de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur.