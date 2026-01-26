Finalizan las obras de las calderas en la Ciudad Deportiva de Bahía Sur: San Fernando se ahorrará 72.000 euros anuales con la nueva climatización

El Ayuntamiento de San Fernando ha finalizado las obras de renovación integral de las calderas y de los sistemas de climatización de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, una actuación en la que se han invertido 350.000 euros y que refuerza la apuesta del gobierno local por la sostenibilidad, la eficiencia energética y la reducción de los costes energéticos de las instalaciones públicas.

El diseño del nuevo sistema, basado en un funcionamiento continuo y adaptado a las prestaciones de las calderas de última generación instaladas, permite mantener una temperatura estable y homogénea en las instalaciones, duchas y piscina, evitando arranques frecuentes y picos de funcionamiento innecesarios para alcanzar las condiciones térmicas óptimas.

Esta estabilidad mejora el rendimiento global del sistema, prolonga la vida útil de los equipos y garantiza un uso más eficiente y confortable de las instalaciones, al tiempo que se traduce en un ahorro económico significativo y en una reducción adicional del consumo energético, que se ha previsto en torno a los 70.000 euros anuales, con el consiguiente impacto positivo en términos de sostenibilidad y eficiencia ambiental.

Durante la visita a las instalaciones, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, acompañada por el concejal de Deportes, Antonio Rojas, ha destacado que esta actuación "es un ejemplo claro de cómo una inversión bien planificada permite reducir de forma muy importante los costes energéticos, avanzar en sostenibilidad y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones de uso para las personas que utilizan a diario estas instalaciones".

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, visita las nuevas calderas de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur tras la renovación emprendida en estas dependencias municipales / J.A.S.B. (Ayuntamiento San Fernando)

El nuevo sistema presta servicio tanto a las duchas y aseos del pabellón deportivo como a la piscina cubierta, que concentra el mayor consumo energético, e incorpora además un tercer circuito vinculado al sistema de energía solar, lo que permite optimizar el rendimiento global de la instalación.

Esta configuración garantiza un funcionamiento más eficiente y seguro, al permitir la continuidad del servicio y evitar interrupciones, ya que, ante una eventual incidencia en la caldera de una de las zonas, el suministro es asumido automáticamente por la otra.

Además, el sistema incorpora un circuito de retorno de agua caliente que minimiza de forma significativa el desperdicio de agua y energía que se produce habitualmente hasta que el suministro alcanza la temperatura adecuada en las duchas. Esta mejora elimina pérdidas innecesarias de un recurso esencial como el agua y conlleva un ahorro adicional tanto en consumo hídrico como energético, reforzando el carácter sostenible y eficiente de la actuación.

Desde una perspectiva ambiental, la sustitución de las antiguas calderas de gasoil por sistemas alimentados con gas natural, como combustible de menor impacto ambiental y mayor eficiencia energética, permite reducir de forma significativa las emisiones contaminantes y la huella de carbono de las instalaciones, contribuyendo así al cumplimiento de los objetivos municipales en materia de sostenibilidad y mitigación del cambio climático, explica el Consistorio isleño en una nota.

Por otro lado, continúa, la actuación ha posibilitado la liberación del espacio previamente ocupado por las antiguas calderas, una reordenación imprescindible para facilitar el desarrollo de las obras del nuevo estadio de fútbol, garantizando la adecuada compatibilidad entre ambas infraestructuras y una planificación más racional del conjunto del complejo deportivo.

Nuevos sistemas de climatización de la zona de piscina

La actuación ha incluido también la renovación integral del sistema de climatización de la zona de piscina, una mejora clave que permite ir más allá del control de la temperatura del agua y que incide directamente en el confort térmico de todo el espacio. Con la instalación de un nuevo sistema de climatización más eficiente, se consigue mantener una temperatura ambiente estable y adecuada, eliminando el denominado 'choque térmico' que se producía al salir del agua cuando la temperatura exterior no era la óptima.

Los técnicos que han estado al frente de la actuación han explicado durante la visita que, en instalaciones con un perfil de uso como el de la Ciudad Deportiva de Bahía Sur, orientadas principalmente a personas mayores y a público infantil, la temperatura recomendada del agua es de 30 grados centígrados, debiendo mantenerse la temperatura ambiente de la sala de la piscina en torno a dos grados por encima, es decir, en 32 grados.

Esta diferencia controlada es fundamental para evitar contrastes bruscos, mejorar la experiencia de los usuarios y garantizar un uso más seguro y confortable de la instalación.

La sustitución del anterior sistema de climatización por uno nuevo, más moderno y eficiente, permite alcanzar estas condiciones de forma constante y con un funcionamiento optimizado, lo que se traduce además en un ahorro energético superior al 30%, reforzando el impacto positivo de la actuación tanto desde el punto de vista económico como en términos de sostenibilidad ambiental.

Mejora de los servicios públicos

El Ayuntamiento destaca que esta inversión responde a un compromiso claro con el ahorro económico, la sostenibilidad ambiental y la mejora continua de los servicios públicos. Además, el sistema ha sido diseñado con visión de futuro, quedando preparado para una posible adaptación a sistemas de gestión domótica que permitan un control aún más preciso del consumo, la climatización y el mantenimiento, avanzando hacia un modelo de instalaciones inteligentes y más eficientes.