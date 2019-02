Los estudiantes reactivan sus protestas por los espacios de estudio

Estudiantes de San Fernando han vuelto a protestar por las carencias de espacios de estudios, horarios adecuados y buenas condiciones que arrastra la ciudad desde hace años. "Es vergonzoso que esta sala de estudio siga en estas malas condiciones después de 9 años", se quejaba Enrique Ortega Fernández esta mañana durante la concentración que se ha organizado a las puertas de la sala de estudios de al calle Alsedo.

Los protestantes, arropados por dirigentes políticos de la ciudad, han desplegado varias pancartas tras la lectura de un manifiesto por parte de Ortega, en el que planteaban algunas de las demandas que no han tenido respuesta positiva por parte del equipo de gobierno. Para el colectivo no es suficiente la apertura más horas tanto de este espacio de estudio de la Ronda del Estero como de la biblioteca Luis Berenguer este mes de febrero. Querían frente a eso un compromiso de ampliación de uso de estas instalaciones para todo el año que no han conseguido arrancar de los responsables municipales, de ahí que hayan vuelto a las movilizaciones.

Ya hace unas semanas mostraban sus reclamaciones en el pleno. Entre otras cuestiones los estudiantes piden que se habilite wifi en estas dependencias para facilitar precisamente el estudio. "Y dice Conrado Rodríguez [el concejal de Presidencia], que sabe cuándo podría ser, después de nueve años de funcionamiento de este espacio", apuntaba Enrique Ortega.