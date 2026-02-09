El equipo de debate del Liceo de San Fernando, subcampeón en otro torneo nacional

El equipo de 2º de Bachillerato de debate del colegio Liceo -en San Fernando- ha obtenido un nuevo éxito al llegar a la final del prestigioso Torneo Nacional Santa Eulalia celebrado durante los días 6 y 7 de febrero en la ciudad extremeña de Mérida. Este año defendían título, lo cual se presentaba a priori como un objetivo bastante difícil de repetir. Pero para este grupo -que en el curso pasado y en el que va del corriente solo conocen campeonatos o subcampeonatos- nada parece imposible.

Laura Rodríguez, Antonio Luque, Manuel Domínguez y Pedro Natera realizaron un torneo casi perfecto. Tras las primeras rondas clasificatorias, que son las que dan pase a los enfrentamientos directos y eliminatorios, se colocaron como claros favoritos, pues obtuvieron el segundo lugar, empatados a debates ganados con el primero, tras vencer a equipos de Sevilla, Villanueva de la Serena y Madrid.

El objetivo de estos jóvenes, ya clasificados hace tres meses para la final de España, que se celebrará en el mes de abril en el Senado, se había conseguido. Sin embargo querían más, pues este también daba pase directo para la LEDU.

El tema a debatir era apasionante y de radiante actualidad: ¿Debería requerirse a los cargos públicos una preparación integral como condición para garantizar una gestión política eficaz y una democracia de mayor calidad?

Y así lo pudo observar el público que asistió a un evento que congregó a 16 equipos de la geografía española:, Badajoz, Almería, Mérida, Cáceres, Sevilla, Villanueva de la Serena, Madrid, Cádiz, San Fernando, entre otros, y en donde se encontraban campeones de las tres ligas importantes de España, de las que lo son también el equipo isleño, Liceo, cuyo recorrido en los cuatro últimos años ha sido espectacular y al alcance de muy pocas instituciones.

El equipo de debate de 2º de Bachillerato del Liceo de San Fernando, con sus formadores / Liceo Sagrado Corazón

Laura , llena de templanza, introdujo el tema y expuso de manera magistral la tesis y los argumentos que el grupo planteaba. Antonio, con una oratoria ágil y clara, realizó una refutación fantástica a lo largo del torneo, donde se encargó de mostrar esas evidencias que cimentaban toda la intervención. Manuel, realizó unas segundas refutaciones, solo al alcance de los elegidos; llenas se orden, claridad y oratoria inigualable. Pedro, como es habitual en él, sorprendió a todos con sus brillantes conclusiones y su puesta en escena, única en el mundo de la oratoria y que resulta todo un espectáculo en cada torneo.

Todo esto fue lo que iba ocurriendo a lo largo de las eliminatorias, y tras ganar claramente a sevillanos y madrileños, el Liceo llegó a la final. Y para todos los componentes del equipo de debate de 2º Bachillerato del Liceo, alumnos y formadores, era ya todo un sueño, que en principio era casi imposible de conseguir. Esta le enfrentó al equipo de Fomento El Prado, Madrid. Final muy disputada y que se decidió por un ajustado 3 a 2 en contra, si bien el resultado podía haber sido de otra manera, pues méritos hicieron para alzarse con el título.

Indiscutiblemente, lo que la institución carmelita está consiguiendo en este universo de la palabra es algo que resulta difícil de calificar. El centro apostó por esta actividad hace ahora nueve años, pues se pensaba, como así ha ocurrido, fundamental para la formación académica y la futura profesional, de una juventud que constantemente potencia valores que a veces son olvidados por la sociedad actual.

"Seguimos disfrutando con todo lo que realizamos con nuestros chicos, un total de 25 repartidos en diferentes equipos, que llevan la palabra por bandera, que son marca de San Fernando y que luchan por no perder valores como el respeto, la educación, responsabilidad, solidaridad u honestidad", señalan los formadores del equipo de debate. "Este torneo de Santa Eulalia, el sexto, era muy potente, al que acudían grandes instituciones. El año pasado lo ganamos y sabíamos que repetir el éxito era muy complicado, pero es que este equipo de 2º Bachillerato es muy bueno. Lo están consiguiendo prácticamente todo y por ello somos felices, pero sobre todo por su dedicación, esfuerzo, tesón y constancia, pues durante todo un año se privan de sus recreos y de sus ratos libres para dedicarle el poco tiempo libre que les deja sus estudios a preparar estos debates. Pero ahora es tiempo de dedicar todos su esfuerzo a los estudios, pues pronto se enfrentan a la EBAU, por lo que este ha sido su penúltimo debate, ya que se despedirán en la final del Senado", continúan.

"Hace nueve años esto era una quimera, pero todos los que conformaron los diferentes equipos desde ese 2016 son los que iniciaron este maravilloso camino llena de etapas exitosas. Incluso cuando hace tres años los éxitos empezaron a llegar con ese maravilloso equipo que nos llenó de premios, hoy en día lo siguen haciendo en el mundo universitario, nos parecía que repetirlo era imposible. Sin embargo este equipo, del que no podemos olvidar a María Rivera, que desde los inicios fue la introductora del equipo, ha llegado a la cima", valoran.

Y concluyen: "Siempre decimos que nuestro objetivo es el de formar a nuestros jóvenes de manera global y así es como plateamos esta actividad, pero si este va acompañado por éxitos, pues la satisfacción es plena. Agradecemos a la dirección del colegio Liceo que siga apostando por esta actividad y a todos los que hacen posible que año tras año siga adelante".

Y ahora con otros equipos de debate, algunos de primer año, continuarán con los torneos de Cádiz, Úbeda, Córdoba, Huelva y Sevilla