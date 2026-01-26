La Liga Andaluza de Debate Escolar vuelve a pasar por San Fernando: el Liceo acogerá este fin de semana un nuevo torneo

La Liga Andaluza de Debate Escolar (LANDE) volverá a pasar San Fernando. Y es normal si se tiene en cuenta el renombre que ha adquirido la localidad en el mundillo gracias al colegio Liceo Sagrado Corazón, actuales campeones de Andalucía. El centro educativo acogerá este fin de semana -durante el viernes 30 y el sábado 31- uno de los ocho torneos que dan forma a esta liga, la más importante de la comunidad. Lo hará, además, por segunda vez y tras la apuesta y exitosa experiencia que el año pasado les llevó a convertirse en una de las sedes LANDE.

Así que el Liceo volverá a recibir con los brazos abiertos a esos chavales que forman parte de los equipos de debate de toda Andalucia -hay hasta 52 enfrentamientos previstos a lo largo de ambos días- para abordar, como suele ser habitual en estos foros, un tema algo controvertido y espinoso pero de rigurosa actualidad, que es lo que da juego: ¿Han evolucionado favorablemente los medios de comunicación?

El torneo, además, supone el comienzo de una nueva temporada de debate, que terminará en el próximo mes de junio y para la que los equipos de debate del Liceo llevan ya tiempo preparándose con el objetivo de conservar su liderazgo y de seguir manteniendo muy alto el listón.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes en el acto formal de presentación de este II Torneo Lande que recala en San Fernando, que ha contado con la participación del director del centro, el padre carmelita David María Alarcón Losa; de la concejala de Educación, Pepa Pacheco; y del profesor Jesús García, que han estado arropados además por los alumnos que forman parte de esos equipos de debate y por parte del profesorado, que se ha implicado especialmente en esta iniciativa. Presentes han estado también representantes de otras formaciones políticas como Malu del Río (PP), Carlos Zambrano (VOX) y Lolo Picardo (AxSí).

El Liceo afronta el reto de organizar de nuevo este torneo de la liga andaluza con "ilusión" y ha recordado que se trata de un evento abierto al público. De hecho, ha animado a los isleños a pasarse por cualquiera de estos debates que se celebrarán entre la tarde del viernes y la jornada del sábado para dejarse asombrar por su dinámica y por la capacidad de oratoria de estos jóvenes participantes de toda Andalucía.

Por su parte, la concejala de Educación, Pepa Pacheco, ha puesto de manifiesto el apoyo del Ayuntamiento isleño al torneo y ha insistido en la importancia que tiene el debate escolar "y trabajar en la oratoria". "Os va a servir siempre para el resto de vuestras vidas. Aprender a argumentar y convencer con ideas y no imponerlas, es algo simplemente que nos hace falta en estos tiempos convulsos en los que parece que cuesta escuchar al de enfrente", les ha dicho a los alumnos.