Nueva victoria en Sevilla para el equipo de debate del Liceo de San Fernando, que se clasifica para la final en el Senado

El equipo de debate de 2º Bachillerato del colegio Liceo, de San Fernando, formado por Laura Rodríguez, Antonio Luque, Manuel Domínguez y Pedro Natera se ha proclamado campeón en el V Torneo Nacional de Debate Escolar St Mary's School, lo que le otorga también el pase directo a la final que se celebrará en el Senado, en Madrid, en el mes de abril y que reunirá a los ocho mejores equipos de la geografía española que hayan sido campeones o subcampeones en los cuatro torneos que organiza la Fundación Cánovas a lo largo del año.

El evento tuvo lugar durante los días 14 y 15 de noviembre en las instalaciones del colegio sevillano que reunió a más de 150 estudiantes de Secundaria y Bachillerato, que formaban parte de los 26 equipos que participaron y que se desplazaron desde Las Palmas, Córdoba, Cádiz, San Fernando, Madrid, Jaén, Sevilla, Málaga, Mérida, Alicante y que debatieron sobre una cuestión de gran actualidad: ¿La intervención de terceros estados favorece la resolución de conflictos entre dos países?

El Liceo realizó un torneo memorable, posicionándose desde el principio como un claro aspirante al triunfo. La fase clasificatoria, donde pasaban 16 equipos tras realizar cuatro enfrentamientos (Las Palmas, Córdoba y Sevilla en dos ocasiones), ya aventuraba que estos chicos, que están ya acostumbrados a grandes logros y basta con recordar que son actualmente los campeones de la Liga Andaluza de Debate Escolar (LANDE), apuntaban alto.

Tras esto, las eliminatorias: Málaga en octavos y cuartos y Sevilla en semifinales, fueron colegios que sucumbieron ante la excelsa oratoria de estos alumnos del Liceo. La final, que ya es todo un clásico a nivel nacional, les enfrentó a St Mary's School de Sevilla, que llegaba con todos los enfrentamientos ganados. Dos instituciones que actualmente son referentes en el mundo de la palabra y del debate, y que en el pasado año se han repartido todos los premios en las diferentes Ligas en las que participaron (LANDE, LEDU, Cánovas) repetían final y fue el Liceo quien se alzó con el triunfo tras unas intervenciones espectaculares, que no hizo dudar al jurado en la decisión final. Introducción perfecta y clarificadora de Laura, magistral y única refutación de Antonio, una contrarrefutación impecable y argumentada de Manuel y la magia de la sorprendente y poderosa conclusión de Pedro, les aupó a tan ansiado premio y por el que tenían especial ilusión. El reconocimiento por parte de los participantes y del público fue unánime y así lo mostraron tras comunicar el resultado, en donde el Liceo se colocaba en lo más alto.

Equipo de debate del colegio Liceo de San Fernando, tras la victoria

Pero como no hay torneo en donde estos estudiantes no se lleven premios individuales, en este también consiguieron dos, pues Manuel Domínguez fue reconocido como Mejor Refutador, mientras que Pedro Natera fue elegido, Mejor Conclusor.

Ganar este torneo también tiene un premio extra y muy importante: la clasificación directa del Liceo para la final que tendrá lugar en abril en el Senado, Madrid. Allí acuden los ocho mejores equipos que queden entre los dos primeros en los cuatro torneos que conforman la Liga de Debate Escolar Cánovas. Lugar emblemático y que era uno de los objetivos de la institución. Con esta será la tercera vez que accedan a la final madrileña, donde un tercer lugar en 2023 y Campeones en 2024 son sus grandes éxitos.

"Sin lugar a dudas un éxito enorme. Primer torneo y conseguir todo es ilusionante. Este grupo no tiene techo, pero sí es verdad que han conseguido mucho en este mundo. Desde tercero trabajando con entusiasmo en una actividad que les ha traído muchos sinsabores, pero que la constancia, el tesón y el esfuerzo han sido los pilares que les han llevado a ser actualmente uno de los grupos más importantes a nivel nacional. La pena es que no podrán defender título en LANDE, porque coincide con la fechas de Selectividad. La temporada continúa. Actualmente tenemos cinco grupos e intentaremos asistir a varios torneos, lo que ocurre es que económicamente algunos son inviables. El próximo es en San Fernando, en el Liceo los días 30 y 31 de enero, pues somos por segunda vez sede de La Liga Andaluza de Debate Escolar( LANDE) y en donde acudirán equipos de toda la comunidad", explicaron los formadores.

"Muy felices nuestros chicos y toda una institución que ha apostado por esta actividad, que es fundamental para la formación total de los alumnos. En los próximos torneos llevaremos nuevos equipos, algunos debatirán por primera vez, pero que están trabajando con una enorme ilusión", insistieron.

El equipo se prepara ya para los próximos torneos en San Fernando, Cádiz, Huelva, Sevilla, Jaén, Madrid y Zaragoza.