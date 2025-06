El Liceo de San Fernando conquista el título de Campeón de Andalucía en la Liga Andaluza de Debate Escolar

San Fernando/El equipo de debate del colegio Liceo Sagrado Corazón, de San Fernando, se ha proclamado Campeón de Andalucía en la Final de Finales LANDE (Liga Andaluza de Debate Escolar), que se celebró el viernes 13 en Sevilla.

Tras los diferentes torneos celebrados en la comunidad a lo largo del año -San Fernando, Úbeda, Málaga, Córdoba y Sevilla en dos ocasiones)- los diez mejores equipos clasificados en los distintos torneos acudieron a esta final, celebrada entre la Fundación MAS y La Casa de la Provincia, precioso escenario que regaló una final difícil de olvidar.

El Liceo acudía con dos equipos, clasificados a lo largo del año, y fue en la Fundación donde se presentó cómo se desarrollaría la final. Los equipos de dividieron en dos grupos de cinco equipos cada uno, en donde solo los dos primeros llegarían a la final. St Mary's School de Sevilla y el Liceo, tras ganar todos los debates, accedieron a la final. Y fue en la Casa de la Provincia, en un marco que ya rezumaba magia, donde el equipo isleño del Liceo se proclamó Campeón de Andalucía.

Pero aún quedaba más, porque el éxito se amplió al conseguir los cuatro componentes del equipo ser los mejores en cada uno de sus roles: María Rivera, mejor introductora, Antonio Luque, mejor refutador 1, Manuel Domínguez, mejor refutador 2 y Pedro Natera, mejor conclusor. Este es el equipo, todos alumnos de 1º Bachillerato, nombres ya conocidos en el debate escolar. Consiguieron copar todos los premios en la final de LANDE, que abordó un peculiar tema de debate: "¿Debería ser la política una actividad profesional complementaria?".

"Simplemente estuvieron sublimes", han señalado sus preparadores.

Los equipos del Liceo participantes en la final de la liga LANDE / Liceo Sagrado Corazón

El otro equipo -constituido por Laura González, de 3º ESO; Laura Rodríguez, de 1º Bachillerato; Ana Valverde, de 3º de ESO; y Lidia Zaldívar, de 4º ESO- llegó también a la final y se clasificó en sexta posición tras debates de excelente altura.

"El Liceo desde hace dos años se había convertido en todo un referente, pero lo conseguido en esta Final de Finales de la I Liga Andaluza de Debate Escolar, los convierte en reyes de este reino de la palabra. María, Antonio, Manuel y Pedro, nombres que nos resultan familiares por sus continuos éxitos, y seguro que no pararán, porque no tienen techo". comentan sus preparadores -Maleni y Jesús- al mostrar su satisfacción por haber conquistado el título de Campeones de Andalucía.

"Estar con dos equipos era ya un regalo para la institución, que sigue apoyando esta actividad, a pesar del alto coste que supone. Por ello damos las gracias a la dirección, porque sabemos el esfuerzo que hace y también a la AMPA de nuestro centro y a algún particular que colabora. Pero con esto no llega, pues clasificarnos para finales supone un extra añadido y ahora viene también la final de la Copa LEDU, a celebrar en Madrid, y a la que acudimos entre los 16 mejores equipos de España. Y sí, un regalo que, pero un reconocimiento al esfuerzo y trabajo. No es fácil llegar, pues han sido más de 150 equipos los que han participado en esta Liga y ser Campeones y 6º de Andalucía es algo grande"; señalan.

"El año es largo y complicado, pues compaginar esta actividad y los estudios, privarse durante nueve meses de los recreos, dedicarles horas al margen de lo académico y de manera altruista, irte fines de semana fuera de tu casa y priorizar la oratoria al ocio, es duro. Pero no solo estos dos grupos, sino todos los que forman los diferentes equipos, un total de 25 y que han brillado por donde han ido. Pero luego los ves cómo disfrutan y sufren porque sufren, y es una gozada. Y por supuesto , importantísimas también son las relaciones que se establecen entre todos los participantes, pues en este mundo , no hay disputas y sí respeto".

Desde el Liceo han trasladado también su agradecimiento a José Manuel Arguijo como máximo responsable de LANDE "por su iniciativa y por contar con el Liceo para todo". "Tanto él como todo su equipo han hecho de esta primera edición todo un evento de altura difícil de igualar. Y también felicitan a los jueces, colaboradores y equipos participantes", afirman.

La última cita de la temporada llegará los próximos días 27, 28 y 29 de junio con la copa LEDU, que otorga el título de mejor equipo de España y a la que acude de nuevo el equipo de 1º de Bachillerato , al ser campeón en uno de los torneos organizados por LEDU.