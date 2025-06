¿Quiénes están enterrados en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando?

San Fernando/Se suele decir que en el Panteón de Marinos Ilustres está escrita la historia de la Armada desde el siglo XVIII hasta nuestros días, lo que por extensión equivale a la historia misma de España y de Iberoamerica. Total, medio mundo.

Esta semana se ha conocido que el Ministerio de Cultura ha licitado la redacción de un proyecto de restauración de este monumental edificio que se emplaza en San Fernando y que constituye una de las muestras más relevantes del ingente patrimonio que la Armada atesora en esta localidad habida cuenta de esa esa estrecha vinculación -más bien, una simbiosis- que ambas han mantenido durante varios siglos. De hecho, el Panteón es un claro ejemplo de esa relación.

Pero quiénes son los que están enterrados en el único cementerio de marinos de la Armada que existe en el mundo.

Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando / Julio González

Omnes isti in generationibus gentis suae glorian, adepti sunt et, in diebuis sui habéntur in laudibus, dice la inscripción latina que puede leerse en el frontispicio de la fachada: Todos estos alcanzaron la gloria mientras vivieron entre los suyos y serán ensalzados por la posteridad. La leyenda viene a resumir el sentido de este edificio único que se encuentra en La Isla y que puede ser visitado los sábados a las 10.30 y a las 12.00 horas previa reserva en la Oficina de Turismo (la visita es totalmente gratuita).

Jorge Juan Santacilia, Juan José Navarro, Federico Gravina, Luis de Córdova y Córdova, Ignacio María de Álava, Cayetano Valdés y José Rodríguez de Arias, Antonio de Escaño, Pascual Cervera y Topete, Álvaro de Bazán y Guzmán, José González Hontoria, Cayetano Valdés y Flores, Juan José Ruiz de Apodaca son algunos de esos ilustres cuyos restos descansan en el Panteón. Científicos, hombres ilustrados, héroes de Trafalgar, de Cuba...

También descansan aquí los restos de Mariano Gil de Bernabé e Ibáñez, fundador y director de la Academia Militar del 4º Ejército, que fueron los primeros del Panteón. Igualmente, en el Panteón se encuentran los mausoleos dedicados a Luis Hernández-Pinzón, Diego Butrón de Mújica, Bustamante y Villavicencio, realizados por Garci González, quien hizo también el que honra al alférez de navío José María Lazaga y Ruiz.

El Rey Felipe VI, en el Panteón de Marinos Ilustres, en San Fernando / Jesús Marín

Conviene aclarar que las lápidas que se pueden verse en el Panteón, en su inmensa mayoría, no contienen restos mortales, son homenajes póstumos a estos nombres propios de la Armada. No obstante, las tumbas y mausoleos sí contienen restos mortales.

Pero también destacan en el Panteón el espectacular monumento dedicado a las clases de Marinería y Tropa, obra de Gabriel Borrás. Y la lámpara votiva en plata de 500 kilos de peso que cae al centro de la nave central. Es obra del orfebre sevillano Manuel Román Seco y lleva a su alrededor 32 escudos de los marinos que allí están enterrados.

Además, la Gloria Naval se representa en el fresco del casquete esférico de la cúpula cubriendo el linternón junto a los nombres de todos los barcos que tuvo y tiene la Armada y en las aguas quietas de la piscina que simboliza la mar, que rodeadas por un círculo de escalones da impresión de profundidad. Sobre ellas, flota una corona de laurel en recuerdo de los que están sepultados en su seno.

En 2023, el Rey Felipe VI realizó una visita al Panteón de Marinos Ilustres coincidiendo con el 80 aniversario de la Escuela de Suboficiales, recinto que incluye este monumento.