El directo de Miss Caffeina destaca en el escenario de San Fernando

La banda madrileña Miss Caffeina se movió como pez en el agua por las noches de Viva la Vida en un reencuentro con los escenarios que llevó a su vocalista, Alberto Jiménez, a hablar durante la velada de la "mucha suerte" que teníamos por hacer música, por poder seguir disfrutando de conciertos y de la música en directo. "Hace dos meses ni de coña pensábamos estar aquí y seguir tocando", apuntó al dirigirse al público tras romper el hielo con los primeros temas de su repertorio.

El punto de inflexión que ha supuesto para la música y su gremio el estado de alarma y la 'nueva normalidad' del Covid sigue siendo un denominador común en todas las actuaciones de verano. Esa sensación, ese agradecimiento ante el hecho de que siga habiendo música en directo, no se baja en ningún momento del escenario y, además, aumenta la conexión entre el artista y su público hasta conseguir conciertos muy especiales a pesar de los aforos reducidos y los formatos más modestos a los que obliga la nueva realidad. "Esta gira es un regalo", apuntó en ese sentido Miss Caffeina en San Fernando.

Por eso, a los componentes de Miss Caffeina no les pesaba que el de La Isla fuera el cuarto concierto en un mismo fin de semana, ni siquiera el décimo de una intensa y peculiar gira. Sobre el escenario dejaron bien claro su enérgico directo y su estilo propio, ese que les cataloga en el territorio indie y mainstream y que empezaron a desgranar con temas como En modo avión o Venimos.

Fue una carta de presentación ante el público que, en realidad, no les hacía falta puesto que el auditorio, como no podía ser de otra manera, estuvo compuesto por fieles seguidores de la banda de Oh long Johnson, auténticos entusiastas que desde el primer momento empezaron a corear los estribillos y a aplaudir a la banda madrileña y a dejarse llevar por la música en esta noche de verano.

Bienvenidos al futuro que mandamos al infierno... Miss Caffeina entonó entre aplausos la letra de los primeros compases de Detroit -uno de sus temas más conocidos- y marcó la pauta de un concierto que estuvo marcado tanto por el potente directo de la banda madrileña como por la complicidad que consiguió con el público, como Mi rutina preferida puso de manifiesto