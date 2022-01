El cupón de la ONCE reparte 700.000 euros entre 20 vecinos de San Fernando

El sorteo de la ONCE de la víspera del día de Reyes ha llevado una parte de su fortuna a San Fernando, donde Juan Manuel Otero ha vendido 20 cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así 700.000 euros en la localidad isleña.

Juan Manuel Otero, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2015, llevó la suerte a la calle San Federico de San Fernando, en el barrio de El Pino, donde ha repartido 20 premios de 35.000 euros, en su mayor parte a clientes del Bar Vito, ubicado junto al paseo Joly Velasco.

"Estoy muy contento -decía en la mañana del día de Reyes- sobre todo, porque se lo he dado a gente humilde que lo necesitan, les he repartido la ilusión de los Reyes a personas que lo necesitan", reiteraba. "Aunque aquí en la ONCE todos los días son noches de Reyes porque hay una ilusión grandísima. Y esa hay que tenerla todos los días".

El cupón del sorteo de la ONCE del 5 de enero estaba dedicado al Puente La Salve de Bilbao y ha llevado el resto de premios a Castilla León y la Comunidad de Murcia.

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar La Paga de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tienen premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.