El gobierno local critica la falta de inversión para San Fernando en los presupuestos de la Junta

La falta de aparición de inversiones previstas, como el centro de salud de Camposoto y otras comprometidas y relacionadas con la Iniciativa Territorial Integrada (ITI), en los presupuestos de la Junta de Andalucía ha despertado al crítica del gobierno municipal, que va a pedir a la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, una aclaración sobre los planes de la Administración andaluza. "Genera dudas e incertidumbre, no sé si está hecho a conciencia o es falta de capacidad para detallar, pero hay actuaciones previstas que no están recogidas", lamenta el concejal de Presidencia en funciones, Conrado Rodríguez.

La valoración que hace el equipo de gobierno en cuenta al documento presentado por el Gobierno regional es "negativa" para empezar en cuanto al diseño. En la relación de inversiones, explica, no se contempla la primera necesidad que tiene San Fernando: la partida para el centro de salud de Camposoto no aparece en los presupuestos. "Es la principal inversión tras otras inversiones que se han puesto en marcha anteriormente", detalla Rodríguez, que recuerda que una vez se realizó el estudió del plan funcional del centro de salud para incluir las nuevas necesidades, se redactó un proyecto y se dejó una partida en los presupuestos previstos para este año. Se refiere al Gobierno andaluz anterior, por lo que critica que el nuevo Gobierno la haya quitado.

No son las únicas quejas del Gobierno local acerca del documento, que advierte de que la alcaldesa, Patricia Cavada, pedirá aclaraciones tanto a Mestre como a los distintos delegados territoriales. Entre otras cuestiones, se pedirá respuesta sobre nuevas inversiones en el hospital de San Carlos a lo largo de 2019. "No aparece una partida específica. Queremos saber si dentro de las partidas de inversiones generales e infraestructuras sanitarias está metido el hospital de San Carlos. Nos tememos que no porque cuando se ha hecho referencia a esto se ha hablado del hospital de Cádiz o de Puerto Real, pero no de San Carlos", apunta. El edil socialista menciona las inversiones que en los años anteriores se ha ido hacien do en el hospital isleño.

Rodríguez también hace referencia a una inversión comprometida para el centro de formación del sector naval, el antiguo CTI, para el que ya estaban redactados los pliegos técnicos para hacer la inversión a lo largo de este año, "y tenemos dudas de si está incluido en partidas genéricas de inversión para el empleo. "¿Está también en esas partidas genéricas la inversión prevista para el Eurovelo, la ciclo vía que transcurre por toda Europa y que pasa por el municipio?", pregunta el concejal de Presidencia.

La inversión para la salina Dolores para la potenciación del turismo ornitológico o para el centro de industrias digitales son otros proyectos que pone sobre la mesa el equipo de gobierno al no haber detalle en los presupuestos a pesar de que en algún caso están incluidos en la ITI. "Es importante para la ciudad que estas inversiones extraordinarias para el empleo se mantengan, pero también que se ejecuten. También las inversiones en materia sanitaria", señala.

Conrado Rodríguez indica otra preocupación por los presupuestos presentados por la Junta: la reducción del 15% de la partida para las políticas activas de empleo, "cuando debe ser una prioridad para Andalucía". "En San Fernando no han asumido el 100% de la inversión en los planes de empleo, y si bajan el presupuesto menos se puede asumir", cuestionaba. A eso suma la ya comprobada reducción de líneas en los centros educativos.