Coronavirus San Fernando: La hostelería y el comercio podrán abrir ya mañana viernes

Los negocios no esenciales de hostelería y comercio de San Fernando podrán abrir a partir de mañana viernes, tras confirmar la Junta de Andalucía el levantamiento de las restricciones desde esta noche a los doce. Los comités territoriales de salud han tomado esta decisión ante los buenos datos de covid-19 que se reportan en la Comunidad Autónoma.

La Isla que el lunes ya había rebajado su tasa de contagios del umbral de los 1.000 casos tenía que esperar a la reunión de los expertos de Salud hoy jueves para confirmar la salida del nivel de alerta 4 grado 2 que le hacía, además del cierre perimetral impuesto previamente, soportar la paralización de comercio y hostelería no esencial desde hacía más de dos semanas. Aunque se daba por hecho, dado que la tasa se sitúa hoy en 574,7, la previsión era poder recuperar la actividad el sábado, como marcaba la normativa.

Esta tarde, sin embargo, la Junta de Andalucía ha anunciado que adelanta un día la aplicación de la rebaja o el aumento de las restricciones, si se diera el caso, dado que "la buena evolución de los datos de incidencia en Andalucía ha permitido adelantar un día la entrada en vigor de las nuevas medidas".

Esta medida ha cogido por sorpresa a hosteleros y comerciantes de San Fernando que se han ido enterando por los medios, las redes sociales y por otros compañeros. "Me han preguntado algunos comerciantes pero les he dicho que no podía ser, que tenía que confirmarlo", reconoce Manuel Luna, presidente de Acosafe (la Asociación de Comerciantes de San Fernando). "Perfecto. La gente estaba desesperada, así pueden intentar hacer algo de caja", reconoce. El responsable de esta entidad, que el miércoles reclamaba ayudas directas al sector, espera que se siga por este camino y que pronto se eliminen los cierres perimetrales y las limitaciones de movilidad y horarios.

La Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) ha valorado con sorpresa el anuncio. "Evidentemente, el anuncio de una apertura anticipada es bienvenido por un sector tan perjudicado como el nuestro, pero consideramos que se podría haber comunicado con una mayor antelación y de forma más certera. No es lógico que la administración autonómica informe sobre algo tan relevante durante la tarde del día anterior, y menos cuando todo apuntaba a que el cierre de toda actividad no esencial se iba a levantar el próximo sábado", indica el presidente del colectivo, Antonio V. Paez.

Ante lo apresurado de la decisión, advierte la entidad, hay hosteleros que no podrán abrir mañana viernes, "porque la previsión inicial era para el sábado y muchos aún tiene que limpiar sus locales después de semanas de cierre, recibir suministros o planificar los turnos de trabajo de sus equipos". Con un mejor manejo de los tiempos, dejan claro, todos los hosteleros podrían haber disfrutado de un día más de trabajo.