El nuevo contrato de suministro eléctrico municipal supone un ahorro para San Fernando de 200.000 euros al menos

La compañía Endesa será la encargada del suministro eléctrico municipal con el que se atenderá el alumbrado público y las necesidades de todas las dependencias municipales. El nuevo contrato, que acaba de adjudicarse, permitirá un ahorro de 200.000 euros según los primeros cálculos del Ayuntamiento isleño, aunque desde el equipo de gobierno se adelanta que podría ser más, una vez se revisen las potencias de los contratos con los que se cubrían las distintas instalaciones.

El gobierno anunció a finales de octubre que había preparado un contrato único con el que atender todas las necesidades del municipio. Por un lado, se buscaba terminar con la complejidad de manejar numerosos contratos, en algunas instalaciones incluso dos o tres, suscritos durante años según hiciera falta, aun cuando todos –más allá de alguna excepción, matiza el concejal de Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez– fueran atendidos por Endesa. "La gestión administrativa con una sola factura agilizará todo, por supuesto, porque hasta ahora estaba más disperso", abunda. Por otro, se aprovechaba la realidad del mercado actual, de la competencia entre las distintas distribuidoras de energía eléctrica.

"Hemos regularizado la situación", señala Rodríguez, que se refiere a acabar con una cuestión histórica que llevaba al abastecimiento público de electricidad a partir de diferentes contrataciones. "Se hacían contratos en función de cuando surgían las necesidades, sin ningún proceso administrativo", detalla.

Al acogerse al acuerdo marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el Ayuntamiento ha puesto en marcha un procedimiento por el que ha pedido ofertas a las tres empresas adjudicatarias de ese acuerdo –Gas Natural, Iberdrola y Endesa– para elegir la más ventajosa económicamente. "En ese contexto las empresas entran en competencia y eso beneficia al cliente, porque les interesa apretar el precio al ser un contrato de gran volumen", explica. Con esa puja ya existe un ahorro.

Al contrato se incorpora la Casa Consistorial una vez cuenta con los elementos técnicos necesarios

El Ayuntamiento inició basado en ese acuerdo un proceso para este contrato con un precio base de 2.461.824,01 euros y ha terminado adjudicándoselo a Endesa por 1.352.477,43 euros (con matices), con una vigencia de un año y la opción de prórroga, hasta un máximo de cinco años. "El componente del coste de la potencia es el mismo y lo que sale en la adjudicación es el precio del consumo que es lo que marca la diferencia en las ofertas de las operadoras", detalla el también responsable de Presidencia. En esa diferencia del coste del consumo es donde la Administración local fija el ahorro de 200.000 euros. "Los técnicos tienen que analizar la cuestión de la potencia, pero eso es más complicado", reconoce. Esa revisión de las potencias está contemplada en el contrato. "En algunos casos puede ser que se tenga más potencia de la necesaria contratada. Va a ser más fácil de comprobarlo en conjunto", confirma el edil socialista.

En ese margen de ahorro también redundará la incorporación de medidas contra el cambio climático, como el uso de luminarias led y otros elementos que reduzcan el consumo energético. De hecho, el contrato basado recoge una condición especial de ejecución que fija la elaboración de un informe sobre la generación de energía reactiva y la valoración económica de la sustitución de los equipos para minorarla, de manera que se reduzca la perturbación en la red eléctrica y su impacto económico en la factura.

El nuevo contrato "atenderá las necesidades de suministro para el alumbrado público y las dependencias municipales e incorporará el edificio del Ayuntamiento rehabilitado", aclara Rodríguez sobre la posibilidad de integrar las necesidades no recogidas de otros espacios o instalaciones. "En el pliego inicial no estaba la Casa Consistorial porque no contábamos aún con algunos elementos técnicos necesarios, pero hace unas semanas se dio ya la orden de su inclusión", agrega.