Constituida en San Fernando la plataforma La Isla y 'Elcano' para celebrar el centenario del buque-escuela de la Armada

Representantes de los colectivos que forman la plataforma La Isla y 'Elcano' en San Fernando

28 entidades se dieron cita este viernes en las dependencias del centro de congresos de San Fernando para formalizar la constitución de la plataforma ciudadana La Isla y Elcano, que tendrá por objeto celebrar el centenario del buque-escuela de la Armada española en la ciudad. La iniciativa parte de la asociación cultural Molino de Mareas, que ha agradecido la amplia respuesta que ha tenido la convocatoria.

Dicha plaforma se encargará ahora de diseñar las actividades que tendrán como objetivo la conmemoración de este señalado aniversario durante 2027.

Junto al nombre de la plataforma -La Isla y Elcano- también se hizo público el logotipo diseñado para tal efemérides, obra de los diseñadores Emilio y Celia Poussa, un acertado diseño en el que visualiza una de las partes mas emblemáticas del buque, junto con la frase Centenario. La Isla y Elcano.

Tras la constitución de la plataforma, José Rodríguez López, presidente de la asociación cultural Molino de Mareas -asociación impulsora de este movimiento ciudadano- presentó un calendario con los hitos más importantes, asi como el modelo de actuacion que se deberá seguir hasta conseguir presentar el programa general de actividades en el mes de septiembre.

Conferencias, mesas redondas, exposiciones, visitas, competiciones deportivas, actividades escolares, etc... conformarán la base del programa, si bien todavia pueden tener entrada más iniciativas ya que la plataforma se encuentra aún en su primera fase de trabajo.

La idea de la plataforma ha sido magníficamente recibida no solo por las entidades participantes, "sino también por una ciudadanía que pedía actos que recordasen las vitales relaciones que desde hace 100 mantiene La Isla y sus habitantes con el buque-escuela Juan Sebastian de Elcano", se ha querido destacar desde el recién constituido colectivo ciudadano.

La delegada de Cultura, Pepa Pacheco, asistió también a esta primera reunión en representación del Ayuntamiento de San Fernando y tomó la palabra para afirmar que "la Corporación local va a responder como corresponde a una efemérides de la naturaleza de este centenario". En este sentido, aseguró, que "pondremos a disposicion de la plataforma tanto los medios que ayuden a la difusion de esta conmemoración, la asistencia de la alcaldesa de la ciudad a los actos que se consideren y se ayudará a traves de sus planes de subvenciones a soportar los gastos que se deriven del programa del centenario".

Al acto asistieron personas representantes de asociaciones culturales de otras localidades de la Bahía, quienes en sus intervenciones dejaron clara la colaboración con la plataforma creada en La Isla.

El acto fue cerrado por la secretaria de la asociación cultural Molino de Mareas, Manuela León Benítez, quien quedó responsable de informar a través de un acta a todas las entidades asistentes al acto.