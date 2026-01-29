Hasta 13 entidades impulsan una plataforma para que San Fernando conmemore el centenario del 'Juan Sebastián de Elcano'

Hasta 13 entidades diferentes se han reunido en San Fernando para impulsar la puesta en marcha de una plataforma que haga partícipe a La Isla de la conmemoración del centenario del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, que se celebrará durante 2027 y parte de 2028.

La iniciativa parte de la asociación cultural Molino de Mareas, colectivo que recientemente se reunió también con la Armada Española para abordar la cuestión. San Fernando, se entiende, no puede permanecer al margen del aniversario de este emblemático navío, con el que no solo comparte su historia sino al que también sirve de base en La Carraca. Allí, el Elcano 'duerme' y se prepara cada año para volver a surcar los mares en un nuevo crucero de instrucción.

"San Fernando no debe dejar pasar esta magnífica oportunidad que nos brinda la historia para celebrar este centenario. Y debe ser una obligación conmemorar esta fraternal relación que siempre hubo entre el buque Juan Sebastián de Elcano y la Isla de León, ni tampoco debe dejar en el olvido el trabajo de tantos isleños que desde sus responsabilidades como comandantes, oficiales, suboficiales, maestranzas, ingenieros y operarios navales, ejercieron sus mejores labores para las singladuras del barco", apunta la asociación cultural Molino de Mareas al referirse a la celebración de este aniversario.

Argumentos para que San Fernando esté presente y sea partícipe en esta efemérides hay de sobra, insiste la impulsora de esta plataforma isleña por el centenario del Elcano. "Su construcción en la ciudad de Cádiz, botadura, primera dotación y travesía hasta Málaga con el rey Alfonso XIII a bordo, su primera preparación en el isleño Arsenal de la Carraca antes de iniciar su primera vuelta al mundo de 1928 y sus cien años de convivencia en la Real Isla de León donde tiene su base, tienen todo el derecho y merecimiento para ser recordados a las puertas como estamos de cumplirse su primer siglo de vida", subraya.

Así ha sido la despedida del 'Elcano' en Cádiz / Lourdes de Vicente

"San Fernando, la Isla de León ha estado desde el primer momento de la puesta en servicio de este buque en aquellos ya lejanos 1927-1928 muy cerca de las vicisitudes acontecidas alrededor de él, ya que no solo hace cien años que vive entre nosotros, sino que podríamos contar por cientos los isleños tanto militares como civiles, que han navegado, mantenido y mejorado sus instalaciones tanto desde el muelle de San Fernando en el Arsenal de la Carraca, como desde el dique 4 de la antigua Empresa Nacional Bazán", continúa.

En breve se convocará la primera reunión

La asociación cultural Molino de Mareas entiende "desde el principio" que la participación de San Fernando en este centenario "debe ser considera un proyecto de ciudad". De ahí que, tras contactar e informar al Ayuntamiento, haya asumido la tarea de impulsar esta plataforma junto a entidades culturales, históricas, religiosas y militares, "desde la que trabajar juntos y diseñar un programa de actividades enfocadas a la conmemoración del centenario".

La respuesta recibida desde todas las entidades consultadas "ha sido excelente, inmediata y con una gran ilusión por trabajar en los actos conmemorativos", señala el colectivo.

De hecho, hasta el momento se cuenta ya con trece entidades, entre asociaciones histórico-culturales, castrenses, profesionales, y religiosas. Todas ellas han confirmado "que quieren estar presentes y trabajar de manera activa en el programa del centenario". Y se está a la espera de que se formalicen nuevas incorporaciones en los próximos meses.

Salida del 'Juan Sebastián de Elcano' / Lourdes de Vicente

La intención de Molino de Mareas es convocar en breve una reunión con todos los integrantes de la incipiente plataforma "en la que se informará puntualmente del propósito, del ámbito de actuación y del objetivo que se persigue para, inmediantemente después, empezar a poner ideas sobre la mesa que terminen convirtiéndose en actividades culturales que puedan ser ofrecidas a la ciudadanía durante todo el próximo año 2027 y parte del 2028".

"Todos estas entidades van a estar juntas en esta conmemoración para que desde una unidad común se ofrezca a la ciudad un programa de actividades culturales en línea de calidad con lo que se conmemora, ya que se está en deuda con el esfuerzo, el empeño y el gran trabajo dedicado por tantos y tantos isleños durante este ultimo siglo, para que hoy todos podamos disfrutar de esta bonita efemérides, y todo esto, sin perjuicio de los actos que Armada tenga previstos desarrollar en cualquier otra ciudad de nuestra geografía nacional", explica esta asociación cultural isleña.

El deseo de la entidad es "que la suma de todas las sinergias culturales de la ciudad nos lleve a alcanzar el mejor resultado en este proyecto". Por ello no solo pretenden la implicación de todas las entidades posibles de La Isla, sino que también desean la participación de los propios ciudadanos de San Fernando, a los que incluso invitan a colaborar con sus ideas contactando con Molino de Mareas.

"No se quiere dejar pasar esta oportunidad de rememorar la historia de La Isla, de pagar el tributo que merecen tantos isleños que desempeñaron sus trabajos en el bergantín-goleta, y de conmemorar los primeros cien años de vida de nuestro ilustre e insigne vecino don Juan Sebastián de Elcano", afirma la entidad.