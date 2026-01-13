AxSí arremete de nuevo contra la falta de iniciativas para que San Fernando se sume al centenario del 'Juan Sebastián de Elcano'

El concejal del grupo municipal AxSí, Lolo Picardo, con ocasión de la salida de un nuevo crucero de instrucción del Juan Sebastián de Elcano y su oportuna salida oficial desde el puerto de Cádiz, ha vuelto a denunciar la falta de previsión del gobierno municipal ante las grandes conmemoraciones navales que se avecinan, como el centenario del buque-escuela de la Armada. San Fernando -ha recordado- sigue también sin rendir "un homenaje real" a figuras clave como Isaac Peral.

Desde AxSí se recuerda que en 2015 el PSOE, con Patricia Cavada como portavoz, reclamaba públicamente una mayor atención institucional a la figura de Isaac Peral y denunciaba que la ciudad no participara activamente en las conmemoraciones navales de entonces. "Lo que se exigía desde la oposición hace diez años hoy se ha convertido en silencio, desidia e ignorancia desde el gobierno", subraya la formación.

"Mientras Cádiz ya prepara una regata internacional, un monumento conmemorativo y una travesía histórica vinculada al Elcano, en San Fernando no existe a día de hoy ninguna iniciativa ni para esa conmemoración ni para poner en valor de manera estable el legado de Peral, estrechamente ligado a la ciudad por su paso por el Arsenal de La Carraca", denuncia Picardo.

Rechazada en San Fernando la propuesta para tener un espacio museográfico de Isaac Peral

Además, el edil andalucista recuerda que en el pasado noviembre de 2025 el gobierno municipal tumbó "con su mayoría absoluta" una moción para rendir homenaje a Isaac Peral mediante un monumento o placa y su integración en la estrategia cultural y turística. "No es falta de ideas, es falta de voluntad política", insiste el concejal.

"La Isla no puede seguir viendo cómo otras ciudades convierten su historia marítima en oportunidades mientras aquí se deja pasar el tiempo", concluye Picardo que exige al Ayuntamiento empiece a trabajar ya para que San Fernando tenga un papel protagonista tanto en las conmemoraciones del Elcano como en el reconocimiento que merece Isaac Peral.