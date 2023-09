Un nuevo conflicto enturbia el servicio de limpieza de Navantia San Fernando

La representación sindical de los trabajadores de la limpieza de Navantia San Fernando denuncia que la empresa responsable del servicio (Clequali) no ha cumplido con la resolución de la Inspección de Trabajo que les dio la razón en una denuncia sobre la asignación de una plaza indefinida de la plantilla. “Tiene que ser para la persona que más antigüedad tiene entre los fijos discontinuos”, precisan.

Con esta reclamación recurrieron precisamente a la Inspección de Trabajo al comprobar que la empresa quería transformar de fijo discontinuo a indefinido el contrato de alguna de las personas que no eran las que más tiempo llevaban sin ser indefinidas en estas labores. “Una compañera se jubilaba y la empresa tenía que pasar de fija discontinua a indefinida a una persona de la plantilla, pero pretendían escoger ellos a quién, además entre quienes menos años llevan”, expone la representación sindical.

Por eso, denunciaron el caso en julio antes de las vacaciones y la Inspección respondió apenas un mes después. El 25 de agosto recibieron la resolución en la que les daban la razón: debía pasar a indefinida la persona con más antigüedad real, según su vida laboral. Ayer la empresa, sin embargo, siguió con sus planes y realizó un sorteo para señalar quién se beneficiaba de ese cambio de contrato, “pero ni siquiera entre los ocho fijos discontinuos, sino que solo incluía a aquellos con menos años trabajados en este servicio”. En esta cita no estuvieron presentes ni la representación sindical del colectivo, ni el comité del astillero, que no están de acuerdo en el procedimiento y la postura de la concesionaria de la limpieza.

El colectivo recuerda que ya cuando el servicio cambió de manos, de Acciona a Clequali, la plantilla tuvo que ponerse en huelga para que no solo subrogaran al personal indefinido, sino también al fijo discontinuo. “Acciona cumplió la ley al cambiar a estas personas a ese tipo de contrato y la nueva empresa no quería asumirlos. Nos movilizamos”, concreta.

Actualmente la plantilla que realiza la limpieza “blanca”, “la del metal va por otro lado”, la conforman 14 personas con contratos indefinidos y hasta 8 fijos discontinuos, a los que se se suman los eventuales. Entre 25 y 30 personas, estiman.

Ahora, con este nuevo conflicto, “nos sentimos desprotegidos”. “La empresa a pesar de nuestra denuncia y de lo que ha dicho la Inspección de Trabajo, que nos da la razón, sigue sin aplicar la resolución. Se salta el dictamen de la Inspección. Se salta las leyes”, se queja.

No es la primera vez que el colectivo –no solo en la factoría de San Fernando, también en Puerto Real o Cádiz– reclama este tipo de cuestiones labores. Antes ya denunciaron “brecha salarial” al aplicarse a eventuales un convenio distinto al del resto del personal o no respetar la antigüedad de quienes no eran indefinidos.