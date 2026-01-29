La compra de las casetas de la Feria queda desierta en San Fernando y el PP apunta a la pérdida de la subvención de 445.000 euros

El contrato para la compra de las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal ha quedado finalmente desierto. A pesar de contar con una propuesta inicial de adjudicación desde el pasado mes de diciembre, no se ha llegado a formalizar finalmente el contrato, supuestamente al no cumplir la adjudicataria -Cordobesa de Carpas- con los requisitos para contratar, con lo que el expediente no se ha podido completar. Y eso apunta a la pérdida de la subvención de 445.000 euros concedida por la Diputación Provincial de Cádiz dentro del Plan Cádiz Marcha 2025 que se había otorgado, precisamente, para financiar en parte esta operación cuyo coste total ascendía a 968.426 euros (el Ayuntamiento asumía los 524.000 euros restantes).

La frustrada operación de compra de las estructuras de las casetas de la Feria y la consiguiente pérdida de la subvención de la Diputación ha sido desvelada por el PP de San Fernando tras la mesa de contratación que se ha celebrado este miércoles, donde se ha declarado desierto el proceso de licitacion iniciados meses atrás.

El PP, en un comunicado, ha lamentado la ausencia de una "gestión rigurosa" en el ejecutivo de Patricia Cavada, "cuya forma de gobernar se basa más en la propaganda".

"No es la primera vez que San Fernando pierde oportunidades por este modo de actuar del PSOE en el gobierno municipal. Ya ocurrió con más de 10 millones de euros de la EDUSI o con los distintos programas de empleo que los socialistas han dejado pasar", ha señalado en una nota.

La compra frustrada de las casetas de la Feria

Al proceso de licitación convocado por el Ayuntamiento de San Fernando con la idea de repetir la operación llevada a cabo el año anterior con la compra de la Carrera Oficial -para que las estructuras fueran nuevas y de titularidad municipal- solo presentó su oferta una empresa, la mercantil Cordobesa de Carpas SL, que fue la propuesta para la adjudicación con un precio de 649.156,50 euros (sin contar IVA). Es decir, unos 785.000 euros.

La idea, evidentemente, pasaba por estrenar dichas casetas en la Feria de 2026 apuntando, incluso, a la posibilidad de que dichas fiestas se pudieran celebrar ya de vuelta en La Magdalena, lo que a día de hoy -a menos de seis meses de la Feria- parece prácticamente descartado. En todo caso, la adquisición de dichas estructuras sí se enmarca dentro de ese formato de Feria en el futuro parque de La Magdalena que se plantea el equipo de gobierno.

Las estructuras, además, no solo se utilizarían para la celebración de la Feria del Carmen y de la Sal sino también en otras citas como la Feria de San Juan u otros eventos.

El contrato que ha quedado desierto contemplaba la adquisición de dichas estructuras para levantar un total de 42 casetas. No obstante, dicha cifra no suponía exactamente un tope máximo a la participación de entidades, colectivos y empresas que quisieran estar presentes en la Feria ya que, con el suministro de estas estructuras y el terreno disponible se calculaba que se podrían barajar distintos tamaños y, en función de las necesidades, se podrían llegar a montar hasta 48 casetas.

En el pliego de condiciones del contrato se especificaba que se trata de la compra de "las estructuras modulares desmontables destinadas a la instalación de casetas para la Feria del Carmen y la Sal, la Feria de San Juan de la Casería y otros eventos de carácter municipal".

Dichas estructuras, se añadía, "deberán ser de carácter modular, fácilmente transportables, de montaje y desmontaje sencillo, y adaptables a diferentes dimensiones y configuraciones según las necesidades de cada evento".