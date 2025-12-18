Adjudicada la compra de las casetas de la Feria en San Fernando

Montaje de las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal, en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando cuenta ya con una propuesta de adjudicación formal para la compra de las estructuras casetas de la Feria del Carmen y de la Sal, que licitó por casi un millón de euros en el pasado mes de septiembre. La operación se financia en parte con la subvención de la Diputación Provincial de Cádiz correspondiente al Plan Cádiz Marcha, que asciende a 445.000 euros. El resto del presupuesto se cubrirá con la aportación municipal.

Al proceso de licitación solo ha presentado su oferta una empresa, la mercantil Cordobesa de Carpas SL, que ha sido la propuesta por la adjudicación con un precio de 649.156,50 euros (sin contar IVA). Es decir, unos 785.000 euros.

La adjudicataria, una vez formalizados los trámites, dispondrá de un plazo de dos meses para suministrar el material, por lo que se espera que se estrenará ya en las fiestas de 2026. Las estructuras no solo se utilizarían para la celebración de la Feria del Carmen y de la Sal sino también en otras citas como la Feria de San Juan u otros eventos.

El contrato que se ha licitado contempla la adquisición de dichas estructuras para levantar un total de 42 casetas. No obstante, dicha cifra no supone exactamente un tope máximo a la participación de entidades, colectivos y empresas que quieran estar presentes en la Feria ya que, con el suministro de estas estructuras y el terreno disponible se calcula que se podrían barajar distintos tamaños y, en función de las necesidades, se podrían llegar a montar hasta 48 casetas.

En el pliego de condiciones del contrato se especifica que se trata de la compra de "las estructuras modulares desmontables destinadas a la instalación de casetas para la Feria del Carmen y la Sal, la Feria de San Juan de la Casería y otros eventos de carácter municipal".

Dichas estructuras, se añade, "deberán ser de carácter modular, fácilmente transportables, de montaje y desmontaje sencillo, y adaptables a diferentes dimensiones y configuraciones según las necesidades de cada evento".

Además, la operación de compra incluye "los elementos complementarios necesarios para su correcta utilización, tales como cerramientos, particiones interiores, módulos auxiliares, accesos y demás componentes imprescindibles".