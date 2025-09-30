El Ayuntamiento de San Fernando licita por casi un millón de euros la compra de las casetas de la Feria

Montaje de las casetas de la Feria del Carmen y de la Sal, en San Fernando

El Ayuntamiento de San Fernando ha licitado la compra de las casetas de la Feria por un importe que roza el millón de euros. Dicha operación, como anunciara en el pasado mes de julio la alcaldesa isleña, Patricia Cavada, se financia en parte con la subvención del Plan Cádiz Marcha de la Diputación Provincial de Cádiz, cuyo importe -un total de 445.000 euros- se destinará a la obtención de estas estructuras. El resto del presupuesto se cubrirá con la aportación municipal.

Se repite así la operación puesta en marcha el año pasado para afrontar la compra de las estructuras de la Carrera Oficial de la Semana Santa, que se estrenaron en la pasada primavera.

El importe del contrato, en esta ocasión, asciende a 968.426,72 euros. Y la empresa que resulte adjudicataria dispondrá de un plazo de dos meses para suministrar el material, por lo que se espera que se estrenará ya en las fiestas de 2026.

Las estructuras modulares no solo se utilizarían para la celebración de la Feria del Carmen y de la Sal sino también en otras citas como la Feria de San Juan u otros eventos.

Concretamente, el contrato que se ha licitado contempla la adquisición de dichas estructuras para lavantar un total de 42 casetas. No obstante, dicha cifra no supone exactamente un tope máximo a la participación de entidades, colectivos y empresas que quieran estar presentes en la Feria ya que, con el suministro de estas estructuras y el terreno disponible se calcula que se podrían barajar distintos tamaños y, en función de las necesidades, se podrían llegar a montar hasta 48 casetas.

En el pliego de condiciones del contrato se especifica que se trata de la compra de "las estructuras modulares desmontables destinadas a la instalación de casetas para la Feria del Carmen y la Sal, la Feria de San Juan de la Casería y otros eventos de carácter municipal".

Dichas estructuras, se añade, "deberán ser de carácter modular, fácilmente transportables, de montaje y desmontaje sencillo, y adaptables a diferentes dimensiones y configuraciones según las necesidades de cada evento".

Además, la operación de compra incluye "los elementos complementarios necesarios para su correcta utilización, tales como cerramientos, particiones interiores, módulos auxiliares, accesos y demás componentes imprescindibles".

42 casetas para la Feria

"La adquisición de estas estructuras modulares facilitará su reutilización en distintos formatos y dimensiones, no solo para las ferias tradicionales, sino también para otros acontecimientos de interés municipal a lo largo del año, tales como celebraciones culturales, gastronómicas, festivas o turísticas. De este modo, se garantiza un uso polivalente y rentable, optimizando los recursos públicos y asegurando una inversión duradera con capacidad de adaptación a diferentes contextos", ha valorado el gobierno municipal en un comunicado.

Estas casetas -explica en la nota- estarán diseñadas en distintos formatos para adaptarse a las necesidades específicas de cada evento, combinando modelos de mayor y menor tamaño, "algo que nos permite tener una mayor oferta disponible para los caseteros y también para el público".

Además, se adquirirán estructuras complementarias como particiones interiores, cerramientos de cocina, barandillas y módulos auxiliares.

Con esta compra inicial, concreta, se prevé contar con hasta 42 casetas, "aunque la cifra final podrá variar en función del tamaño definitivo de los módulos y de las necesidades de montaje".

"Este modelo nos permite generar y ofrecer mayores oportunidades de ajuste y adaptación, respondiendo de manera más efectiva a las demandas reales, al perfil de los solicitantes y a las características del espacio disponible", dice.

"De este modo, el número de casetas se podrá adaptar cada año en el futuro recinto de La Magdalena, manteniendo el modelo de éxito ya implantado y que ha demostrado muy buenos resultados en ediciones anteriores", valora el ejecutivo municipal.

"Una inversión rentable desde el punto de vista económico, funcional y estético"

Explica el gobierno municipal que uno de los principales motivos de esta decisión es la situación actual del mercado de alquiler de casetas, "con un número reducido de empresas proveedoras, precios elevados y estructuras deterioradas por el uso intensivo en ferias de toda Andalucía, muchas de ellas con muchos años de antigüedad".

Precisamente, matiza, esta cuestión "ha sido una preocupación de los responsables de las distintas casetas durante años, colectivos que están en la Feria han sufrido el mal estado y que era imposible de paliar por parte del Ayuntamiento no titular de las mismas". Algo que, con esta adquisición se verán beneficiados.

Por tanto, insiste, "se trata de una inversión rentable tanto desde el punto de vista económico como funcional y estético".

Además, apunta el Ayuntamiento, disponer de infraestructuras propias agilizará los procedimientos administrativos, al reducir la necesidad de tramitar expedientes de contratación anuales de elevada cuantía, lo que supone también una menor carga para los servicios municipales.

"Como ya se hizo con la estructura de la Tribuna de Semana Santa, ahora se da un nuevo paso con la adquisición de las casetas de feria, y se seguirá avanzando en la misma línea con infraestructuras llamemos que permitan su uso continuado vinculadas a otras celebraciones como la Navidad o el Carnaval. Se trata de dotar a la ciudad de elementos reutilizables, duraderos, seguros y de calidad, frente a un mercado actual en el que los costes son elevados y la calidad de los materiales ha disminuido debido al uso intensivo en múltiples eventos de diferentes municipios", expone.

"Con esta actuación se abaratan los costes, se mejora la infraestructura, se refuerza la seguridad, se eleva la calidad y la imagen de los eventos. En definitiva, se avanza en un modelo más eficiente, funcional y sostenible para San Fernando". Por último, el Ayuntamiento destaca que la actuación "contribuye a la promoción de la cultura, las tradiciones y el turismo, fortaleciendo el modelo de ciudad que se está impulsando desde el gobierno local".