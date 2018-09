Cavada imita el 'We can do it' para anunciar un 24-S "dedicado al empoderamiento femenino"

Camisa azul arremangada, pañuelo atado a la cabeza cual obrera y brazo en alto para exhibir músculo... La alcaldesa isleña, la socialista Patricia Cavada, se ha fotografiado emulando al icónico cartel 'We can do it' que se identifica a la lucha feminista para para anunciar la celebración de un 24 de Septiembre "dedicado al empoderamiento femenino".

Ha sido la propia regidora la que ha lanzado la imagen esta tarde a través de las redes sociales para anunciar la celebración del 24-S, que mañana estará centrado en la lucha por la igualdad.

"Me sumo a esas mujeres que en un movimiento por todo el mundo… hasta llegar a Rosie nos dicen que 'Nostras podemos hacerlo'. Únete a cambiar las cosas, a la lucha por la igualdad", apunta la alcaldesa.

La icónica imagen, recreada por Cavada, no ha pasado desapercibida.