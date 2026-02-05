Borrasca Leonardo: solo el autobús urbano cubre el trayecto entre Cádiz y San Fernando

Una parada del tranvía en San Fernando, en una imagen de archivo.

Solo las líneas del autobús interurbano se mantienen operativas entre Cádiz y San Fernando como medio de transporte público, tal y como ha recordado el Ayuntamiento de San Fernando este jueves 5, en el que las consecuencias de la borrasca Leonardo siguen estando todavía muy presentes.

El Trambahía, de hecho, mantiene interrumpido el recorrido hasta la capital gaditana y todas sus estaciones al no poder hacer uso de la vía férrea. Eso sí, circula con normalidad por el trazado tranviario desde Pelagatos (Chiclana) hasta La Ardila (San Fernando).

También se mantiene suspendido el servicio de Cercanías de Renfe. Así que por el momento la única forma de desplazarse hasta Cádiz es en vehículo privado o en el autobús interurbano.

En el tramo de la autovía de la CA-33 que discurre entre San Fernando y Cádiz se mantienen cerrados dos carriles de circulación -uno en cada sentido- a causa de la acumulación de arena en la calzada, que afecta especialmente al recorrido entre el Chato y Cortadura. Una situación que a primera hora de la mañana ha generado importantes problemas de circulación y retenciones coincidiendo con la hora punta, si bien a esta hora de la jornada presenta una menor incidencia, según la Dirección General de Tráfico.

Todas las líneas del Consorcio de Transportes operativas salvo las que conducen al Campus de Puerto Real

El Consorcio Metropolitano de Transportes en la Bahía de Cádiz (CMTBC), por otro lado, mantiene suspendidas todas las líneas directas con el Campus de Puerto Real debido a la suspensión de clases en la Universidad de Cádiz.

La medida afecta a las siguientes líneas:

M-035 Cádiz-Escuela de Ingeniería

M-037 Cádiz-Escuela de Ingenería

M-130 San Fernando-Campus Universitario de Puerto Real

M-231 Chiclana-Campus Universitario de Puerto Real

M-330 Puerto Real-Escuela de Ingenería

M-340 El Puerto de Santa María-Campus de Puerto Real

M-350 Jerez de la Frontera- Campus de Puerto Real

M-351 Jerez de la Frontera-Campus de Puerto Real (por Cuatro Caminos)

M-352 Jerez de la Frontera-Campus de Puerto Real (por El Puerto de Santa María)

Sí circula la línea M-038 que cubre el trayecto entre Cádiz y Puerto Real (por Avda. Constitución 1812 y CA-35).

Según el Consorcio de Transportes, el resto de líneas se mantienen operativas por el momento.

Suspendida en La Isla la presentación del Carnaval

Desde el Ayuntamiento de San Fernando, por otro lado, se ha optado por suspender la presentación de la programación de Carnaval que estaba prevista esta misma mañana "como muestra de solidaridad con la difícil situación que están atravesando numerosos municipios de la provincia".

"Aunque en nuestra ciudad las consecuencias no han sido graves, entendemos que este gesto es oportuno y responsable, en coherencia con el momento que viven muchas localidades vecinas", explica.

El fuerte viento en San Fernando ha llegado a alcanzar este jueves rachas de 70 kilómetros por hora, según los datos recopilados por la estación meteorológica del Real Observatorio de la Armada (ROA), que tiene su base en la localidad. Sin embargo, no se apuntan incidencias de relevancia por el momento.

San Fernando recuperó en la tarde del miércoles los servicios que había suspendido al cesar la alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que en la localidad solo se saldó con incidentes de escasa relevancia.