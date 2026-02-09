El Ayuntamiento de San Fernando reconoce que la playa de Camposoto necesitará de una recuperación "con todas las garantías" para llegar en condiciones al verano

Estado en el que ha quedado una de las pasarelas de acceso a la playa de Camposoto, en San Fernando, tras la sucesión de borrascas de las últimas semanas

El Ayuntamiento de San Fernando reconoce que la playa de Camposoto necesitará de actuaciones para asegurar su recuperación "con todas las garantías" para llegar a la próxima temporada estival "en las mejores condiciones posibles" tras los devastaadores efectados que ha causado el tren de borrascas que ha afectado a toda la provincia durante las últimas semanas.

En este sentido, el Consistorio isleño ha puesto de manifiesto que "los daños provocados por el oleaje y los temporales han tenido un impacto significativo el estado de la playa", como advertía ya este periódico días atrás.

"El fuerte oleaje y la persistencia de la mala mar han provocado pérdidas de arena, alteraciones en el perfil del arenal y daños en accesos, pasarelas y elementos de señalización, así como afecciones puntuales en el sistema dunar", explica.

Así está la playa de Camposoto en San Fernando tras el tren de borrascas

Desde el Ayuntamiento, en este sentido, se ha explicado que "se están realizando gestiones activas desde ya con las distintas administraciones competentes, buscando la coordinación necesaria, la agilización de las autorizaciones y ya estamos planteando y trabajando en los contratos necesarios que permitan intervenir cuanto antes".

Este problema -matiza en un balance de los temporales que ha realizado la alcaldesa, Patricia Cavada- "no es exclusivo de San Fernando, sino que afecta a todo el litoral de la comunidad autónoma, con accesos completamente destrozados, los caños cegados, afecciones en las instalaciones y conexiones de suministros y por supuesto el desplazamiento de arena que requieren soluciones coordinadas y eficaces".