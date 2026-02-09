La Armada neutraliza dos proyectiles de gran calibre hallados en la playa de Camposoto en San Fernando

Uno de los especialistas de la Unidad de Buceo de Cádiz, durante los trabajos para desactivar y neutralizar los artefactos hallados en la playa de Camposoto, en San Fernando

Especialistas en el desactivado de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz (EDE-UNBUDIZ) neutralizaron este domingo en la playa de Camposoto dos proyectiles que fueron hallados por un vecino de San Fernando mientras paseaba por la zona y que dio la voz de alarma. Los artefactos habrían aflorado a consecuencia del tren de borrascas de las últimas semanas, que ha hecho estragos en toda la costa.

La UNBUDIZ, con base en la Estación Naval de Puntales, pertenece a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cádiz. Estos profesionales se encargaron de la localización, identificación, neutralización y retirada de dos proyectiles de 152,4 milímetros (seis pulgadas) que se encontraban en las próximidades al llamado 'primer búnker' de la playa de Camposoto.

El protocolo de actuación se inició tras la llamada de este vecino a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado alertando de la aparición de los dos posibles artefactos en la playa.

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima, a través del Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima (COVAM), destacó un equipo de especialistas en desactivado de explosivos de la Unidad de Buceo de Cádiz, encargado de identificar y neutralizar los proyectiles.

Una vez en zona, se realizaron las actuaciones de localización, e identificación, confirmando que correspondían a dos proyectiles de gran calibre y no se encontraban en condiciones seguras para su manipulación y transporte, con lo que se procedió a su neutralización in situ mediante técnicas especializadas para minimizar riesgos. Una vez realizada su neutralización y tras comprobar que no existían riesgos explosivos, se realizó la recuperación de los restos de los artefactos para minimizar el impacto medioambiental.

Proyectiles hallados en la playa de Camposoto, en San Fernando / Armada

La Armada ha destacado la peligrosidad de estos artefactos a pesar de llevartiempo sumergidos, ya que su carga explosiva puede permanecer intacta y sus sistemas de activación pueden ser inestables si se manipulan. Ante cualquier hallazgo -recuerdan- se debe de informar a las autoridades para su identificación y neutralización por personal experto.

Las Unidades de Buceo de la Armada cuentan con personal especialista en desactivación de artefactos explosivos submarinos (EOD) y buceadores con especialización en técnicas de inutilización de minas, siendo los únicos capacitados para realizar este tipo de tareas. Esta actividad, en el ámbito marítimo y litoral, es competencia de la Armada.

La Unidad de Buceo de Cádiz está integrada en la Fuerza de Acción Marítima (FAM), que dentro de la Flota, está formada por el conjunto de unidades que tienen por cometido principal prepararse para proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional, encargándose, con un enfoque integral, de asegurar la cooperación permanente con los diversos organismos de la Administración con competencias en el ámbito marítimo, lo que constituye la contribución de la Armada a la Acción del Estado en la Mar.