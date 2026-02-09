Preocupación ante la pérdida de arena en la playa de Camposoto a causa del tren de borrascas

Aunque la ciudad de San Fernando ha logrado salir más o menos airosa de la sucesión de temporales encadenados que desde el pasado mes de enero azota a la provincia de Cádiz, no ha ocurrido lo mismo con su playa. Como ya adelantaba este periódico la semana pasada, el tren de borrascas ha pasado factura a Camposoto, donde la erosión ocasionada por el fuerte viento y las mareas ha causado estragos. La pérdida de arena que ha sufrido la línea de costa en este punto es notoria. Así lo han puesto de manifiesto las imágenes que se han podido ver este fin de semana tras el paso de la borrasca 'Marta' y después de varias semanas de lluvias, que han hecho estragos en la playa isleña.

A la preocupación por la ingente pérdida de arena se añaden las numerosas bolsas de fango que enseguida han quedado a la vista poniendo de manifiesto que la playa necesita con urgencia un nuevo aporte extraordinario si no se quiere que de nuevo pase un verano como el de 2024, en que el mal estado de Camposoto marcó toda la temporada y fue objeto de numerosas críticas ciudadanas y políticas.

Aquello se solucionó de la única manera posible: con el aporte extraordinario de arena que, tras numerosas gestiones desarrolladas por el Ayuntamiento de San Fernando, se consiguió materializar a principios del pasado verano: hasta 80.000 metros cúbicos de arena procedente del dragado del puerto de Conil para compensar los daños causados por los temporales. Esta actuación, que permitió que la playa isleña recuperara su normalidad, se llevó a cabo al incluirse la playa isleña entre las actuaciones de emergencia aprobadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para afrontar la reparación de los daños causados por el tren de temporales registrado entre los meses de marzo y abril del pasado año en las costas de la provincia de Cádiz.

Así afecta la borrasca Leonardo a la playa de Camposoto de San Fernando

Y a esta actuación se sumó -ya después de la temporada- la aportación de otros 20.000 metros cúbicos de arena procedentes del dragado del puerto de Sancti Petri.

Sin embargo, la sucesión de borrascas de las últimas semanas ha vuelto a cebarse en la playa isleña, que difícilmente recuperará de forma natural su estado en los cuatro meses que quedan para que dé comienzo una nueva temporada de verano.

Los temporales, además, ha causdado destrozos en el mobiliario del paseo e, incluso, con la crecida de las mareas hay grandes masas de agua que han inundado zonas del cordón dunar y que llegan a fusionarse con el propio caño que discurre paralelo a la playa.

Preocupa también el estado de los antiguos búnkeres militares que se reparten por la línea de costa, cuyo deterioro ya era palpable, si bien los temporales también le han pasado factura.