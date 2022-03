Las auxiliares de ayuda a domicilio exigen la retirada el curso que programa la Concejalía de Mujer de San Fernando

Las auxiliares de ayuda a domicilio del servicio municipal de San Fernando han mostrado su indignación por el curso que programa la Concejalía de Mujer que no sirve para trabajar como auxiliar de este tipo de servicio, por lo que exigen su retirada. "La concejala no se ha dado por enterada cuando en varias reuniones mantenidas con nuestro comité se le ha comunicado cuales son los requisitos legales", apunta tras el reciente anuncio de esta formación.

El colectivo cuestiona que Mujer organiza este cursillo para formar a mujeres desempleadas para ser auxiliares de ayuda a domicilio cuando el Ayuntamiento "ya conoce que hay que cumplir una serie de requisitos de titulación y acreditación profesional, sin los cuales no se puede trabajar en este ámbito ya que se trata de una formación reglada." Se trata, apuntan, de trabajo regulado por los planes educativos, "existen estudios oficiales para obtener la necesaria titulación". Sin ellos no se podía atender al usuario, solo realizar limpieza domiciliaria y la compra.

Entre otras cuestiones, detallan, las trabajadoras deben saber movilizar a las personas dependientes para ducharles, cambiarles la ropa y hacerles cambios posturales. "Y eso dudamos que pueda nadie aprenderlo en 60 horas de prácticas", señalan en referencia a las características del curso de Mujer. "A nadie se le ocurriría poner a trabajar de médicos o enfermeros a una persona sin titulación y con un cursillo de 100 horas. ¿Asumirá la concejala la responsabilidad de los daños físicos que pudiera sufrir cualquier usuario que sea mal atendido por una de estas personas sin titulación?”, se preguntan. "Recordamos que trabajamos con personas, no con sacos de patatas", critican.

Para el colectivo la actividad de la responsable de Mujer, Virginia Barrera, "devalúa" y "menosprecia" a la profesión, al hacer creer que el oficio no tiene una formación reglada, cuando tienen un título oficial de formación profesional o una acreditación profesional también oficial expedida por la Junta de Andalucía. Ante eso piden a Mujer que retire el curso, que no servirá a nadie para poder ejercer el trabajo. "No engañen a más mujeres con estas acciones formativas que no les van a servir de nada. Sería mejor que centrara sus esfuerzos en proporcionar becas de estudios para que estas mujeres pudieran formarse correctamente, ayudándoles a obtener la titulación de Grado Medio Sociosanitario, que son dos años de estudios, y no 100 horas, como pretende", finalizan.