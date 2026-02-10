Atropellada una mujer de 81 años en un paso de peatones de San Fernando

Avenida de la Marina en San fernando, en una imagen reciente

Una mujer de 81 años resultó herida grave en San Fernando al ser atropellada por un vehículo en un paso de peatones de la avenida de la Marina.

El suceso ocurrió pasadas las 11.00 horas de la mañana del lunes 9.

La accidentada fue atendida in situ por los servicios sanitarios de emergencia y trasladada posteriormente al hospital, según los pocos datos que hasta el momento han trascendido del suceso.

Agentes de la Policía Local intervinieron en el suceso y se hicieron cargo de coordinar la atención a la víctima así como todo lo relativo a la coordinación del tráfico rodado en este punto de San Fernando, que canaliza la circulación hacia el eje de las calles San Onofre y la Ronda del Estero y, por otro lado, hacia Batallones de Marina y José Ramos Borrero.

La mujer presentaba lesiones de extrema gravedad en una de las piernas al haber sido arrollada por el coche.

Precisamente, el pasado 27 de enero ocurría en La Isla un suceso similar, aunque con consecuencias mucho más leves: una mujer de 61 años resultó también herida tras haber sido atropellada a primera hora de la mañana de este martes en la zona de Bahía Sur mientras cruzaba por un paso de peatones.