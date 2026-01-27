Herida leve una mujer de 61 años en San Fernando tras ser atropellada por una furgoneta

Una mujer de 61 años ha resultado herida de carácter leve tras haber sido atropellada a primera hora de la mañana de este martes en la zona de Bahía Sur mientras cruzaba por un paso de peatones.

Según las primeras informaciones que han trascendido del suceso, se ha registrado un aviso al 112 en torno a las 7.50 horas. La mujer, al ser arrollada por una furgoneta, presentada heridas leves y contusiones de diversa consideración en varias partes del cuerpo así como una herida sangrante en la ceja, donde se había golpeado.

Fue traslada en ambulancia a los servicios de urgencias del hospital San Carlos para que recibiera atención médica. En el suceso intervinieron agentes de la Policía Local, que se encargaron de coordinar la atención a la herida y su traslado así como el tráfico rodado.