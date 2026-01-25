Herido un hombre tras precipitarse desde el puente de Bahía Sur hacia la autovía y caer sobre un coche, que se ha dado a la fuga en San Fernando

Un hombre ha sido trasladado este domingo al hospital Puerta del Mar tras resultar herido después de precipitarse desde el puente de acceso a Bahía Sur hacia la autovía, en San Fernando.

Según las primeras informaciones que se manejan del suceso, el hombre ha caído sobre un turismo que en esos momentos circulaba por la carretera. El vehículo, sin embargo, se ha dado a la fuga.

La Policía Local de San Fernando ha sido la primera en intervenir en el suceso, que no ha llegado a provocar grandes retenciones de tráfico al tratarse de las primeras horas de un domingo, en el que la circulación de vehículos se reduce considerablemente.

Se ha dado aviso también a las policías del entorno para intentar localizar el vehículo que se ha dado a la fuga y que, evidentemente, ha resultado dañado en la colisión: se busca un turismo nuevo, de color rojo, y con un impacto en la zona delantera.

Los servicios de emergencia se han encargado de trasladar al herido al Puerta del Mar una vez que ha recibido la primera atención médica in situ. No ha trascendido su estado, aunque fuentes policiales confirman que, a pesar del fuerte impacto, estaba con vida. Presentaba múltiples lesiones y una herida sangrante en la cabeza aunque estaba consciente antes de que llegara la ambulancia, momento en el que fue atendido por los primeros agentes de la Policía Local que llegaron al lugar de los hechos. La rápida actuación en la asistencia al herido y la señalización del lugar del accidente logró evitar males mayores También ha intervenido la Guardia Civil.